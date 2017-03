Obispo Munilla: “¿Por qué hay que acatar la ideología de género para no ser acusado de homofobia?"

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se ha lanzado de lleno a la polémica levantada por la organización ultracatólica HazteOir con su campaña contra la diversidad sexual. Munilla ha planteado a través de sus perfiles en las redes sociales el interrogante de "¿por qué hay que acatar la ideología de género para no ser acusado de homofobia, si para respetar la religión, no se necesita ser creyente?". Todo ello en alusión a la campaña en un autobús que tenía previsto recorrer distintos puntos del país con el mensaje 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen'.

Si para respetar la religión no se necesita ser creyente, ¿por qué hay que acatar la #IdeologíaDeGénero para no ser acusado de #homofobia? pic.twitter.com/1Wmb9TjBMm — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 1 de marzo de 2017

Además, el obispo ha colgado una imagen del citado autobús, junto a otra del ganador de la gala Drag del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, simulando la crucifixión de Jesucristo, con la frase: "¡Adivina, adivinanza!: ¿Cuál de estas dos imágenes ha sido hoy censurada en España, y cuál ha sido premiada?" y las etiquetas #libertadReligiosa y #RespetaMiFe.