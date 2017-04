Ortuzar cree que el relato de Espanac está "novelado" porque no habría habido desarme si España hubiera dicho "no"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el relato ofrecido en las últimas horas por la senadora del PS Fréderique Espagnac, --quien ha afirmado que el exministro del Interior galo Bruno La Roux, fue el primero en "tomar una decisión política y trabajar" para que el desarme se produjera con "éxito"- está "un poco novelado" porque no habría habido desarme si España hubiera dicho que "no lo veía". Además, ha afirmado que, a 48 horas del desarme, Francia no había respondido todavía al emplazamiento de los autodenominados 'artesanos de paz' para que se implicara.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha mostrado convencido de que el desarme de ETA ha sido "una labor coral" en la que el PNV y las instituciones vascas "han colaborado".

A su juicio, "probablemente" ahora se produzca "una carrera para el medallero, visto que ha salido relativamente bien o bien". "Ya me hubiera gustado que todos los que hablan ahora hubieran hablado hace 15 días con esta rotundidad. Probablemente, nos habría resultado más fácil a todos poner en situación lo que sucedió el sábado, a primera hora de la mañana, cerca de Iparralde", ha señalado.

Preguntado por si ahora existe una 'pelea de protagonismos', ha destacado que "ahora todo el mundo reclama su parte de mérito". En su opinión, "lo importante era que se produjera" y "cada uno tiene que estar satisfecho en la medida de lo que ha hecho y aportado".

Ortuzar considera que el proceso hacia el desarme del 8 de abril no se inició el 20 de febrero en una cumbre entre Málaga y España, como ha asegurado la senadora Espagnac. "Yo creo que empezó antes, probablemente, en la reunión de Málaga, por lo que yo sé, que algo sé, no salió la decisión en el sentido que hoy he oído contar", ha añadido.

En opinión del presidente del PNV "la cosa ha sido mucho más compleja" que lo que recoge el relato de la representante gala, porque "ha habido mucha gente que ha participado", además de "idas y venidas, inseguridades por parte de unos, por parte de otros y por parte de los Gobiernos" porque "esto es una cosa delicada". "Ahora no se puede contar un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque no ha sido así", ha criticado.

El dirigente de la formación jeltzale cree que la versión ofrecida por Fréderique Espagnac "está un poco novelado" porque "han pasado muchas más cosas". Aunque ha admitido que, "evidentemente" si Francia no se hubiera implicado, el desarme no se habría producido, ha añadido que "si España le hubiera dicho a Francia que no lo veía, tampoco" se habría llevado a cabo.

"¿Esto a qué conduce? Hay que entender que estamos en una campaña precampaña electoral en Francia, estamos en unas presidenciales y luego en unas legislativas. Es lógico que cada uno quiera buscarse un protagonismo. Lo entiendo, no pasa nada. No quiero buscar ninguna polémica con este asunto", ha dicho.

48 HORAS

Según Ortuzar, tal y como aseguraron los autodenominados 'artesanos de la paz' 48 horas antes del desarme, Francia no había respondido a su emplazamiento todavía. "Es que es así, es así. Otra cosa es que hubiera gente en el Gobierno francés que tuviera unos intereses, unas formas de verlo", ha señalado.

En el caso de las instituciones vascas, según ha dicho, "han respondido a las peticiones que se les han cursado pro diferentes instancias y han velado por que este proceso se hiciera bien y conforme a la legalidad". "Tenemos la conciencia muy tranquila con lo que hemos hecho, tanto las instituciones vascas como el PNV", ha concluido.

(Habrá ampliación)