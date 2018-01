'Un buen tío': la semblanza de Arcadi Espada sobre un Francisco Camps al borde de ser señalado por la Gürtel

La prensa, por medio del "populismo y la posverdad", puede "liquidar a los hombres". El autor de estas tesis es el periodista y escritor Arcadi Espada, que a finales de febrero publicará Un buen tío, un libro en el que repasa la cobertura del "caso de los trajes". Una causa que tuvo como principal imputado a Francisco Camps, que finalmente fue absuelto, y del que el autor hace una semblanza en sus páginas. Y es que una de esas "víctimas" de los medios habría sido el expresidente de la Comunitat Valenciana, debido a que "es un inocente por la justicia pero un condenado de por vida". Algo que, según Espada, supone que la prensa tenga "una deuda espectacular" con Camps.

En conversación con eldiario.es, y ante la posibilidad de que Camps sea señalado en el juicio de Gürtel por Francisco Correa y el resto de cabecillas de la trama, el periodista catalán recuerda que la responsabilidad del expresident en el caso "es nula". "Nunca fue incluso en la causa, ni se le llamó como testigo. Esto pasó a pesar de los intentos de buena parte de la prensa", asegura. "Durante tres años, hubo medios que le condenaron; luego tuvieron que tragarse su absolución", apunta Espadal.

Aunque se le achacase responsabilidad en la trama corrupta, los posibles delitos que podría haber cometido Camps ya han prescrito. Preguntado sobre si esto podría suponer otra condena pública para el exdirigente del PP, Espada lo cree "probable". Lo que no considera que sume a ese escrutinio son algunos episodios protagonizados por Camps, como la grabación en la que llama "amiguito del alma" a Álvaro Pérez, El Bigotes. "Es el ejemplo de cómo una conversación inocente, incluso cursi, se convierte en prueba de cargo. Es muy interesante ver cómo se produce una construcción mediática con esto", dice el escritor.

No son amigos

Espada asegura que la culpa de que Camps haya sido tan cuestionado la tienen las informaciones sobre los trajes regalados al expresident. Una responsabilidad que para él recae mayoritariamente en El País, del que analiza hasta 169 portadas publicadas en tres años dedicadas al caso. "Fue el lo destapó todo y el que insistió. Otros medios como El Mundo también publicaron al respecto, por supuesto. Pero El País, siendo el periódico de referencia en España, y de una manera sostenida y espectacular, dedicó portadas a un hombre que fue absuelto", destaca el columnista.

En un vídeo promocional sobre su libro, Arcadi Espada aseguró que lo publicaba para "demostrar con qué materiales el periodismo destruye a un hombre". "Es un caso espectacular de cómo el periodismo manipuló", insiste el periodista, que aclara que no es amigo de Camps. "Hemos hablado profundamente estos años, pero no le conocía de nada. En el libro explico cómo le conocí", apunta. El escritor también asegura que es una coincidencia que su obra vaya a salir a la venta días después del fin del juicio de Gürtel, en el que Camps podría ser señalado aunque no está imputado. Una casualidad con lo que Espada se muestra "encantado".

Lo que no aparece analizado en el libro es la gestión de Camps, salpicada de polémica e incluso causante de una multa de Bruselas por manipular el déficit de la Comunitat entre 1998 y 2011. "Es un argumento demasiado sofisticado para que implique una condena pública", destaca Espada sobre si ésto también puede formar parte de ese rechazo social a Camps. "Aquí influyen cuestiones como la ruina tras la caída del modelo inmobiliario. Hacerle responsable a él de esa ruina me parece osado. Yo me ocupo del caso solamente por la vertiente de su absolución", señala el escritor.

La nueva imputación de Camps

El pasado diciembre, el expresident valenciano fue imputado por malversación y prevaricación en el caso Valmor, que investiga las irregularidades de los premios de Fórmula 1 celebrados en Valencia. "Me parece aún más grotesco que lo de los trajes", dice Espada, que critica "la manera de trabajar de la Fiscalía Anticorrupción".

Un reproche de Espada al ministro público basado en que "una de las piezas de la acusación del fiscal fue traducida con el traductor de Google", en referencia a la declaración del exmagnate de las carreras, Bernie Ecclestone. Algo que no está demostrado, ya que este es uno de los argumentos de la defensa de Camps para desacreditar la causa.