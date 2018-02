Ciudadanos se queda solo en la defensa de una investigación en el Congreso por los atentados en Catalunya

Han pasado seis meses de los atentados en Barcelona y Cambrils en los que varios yihadistas asesinaron a quince personas y Ciudadanos ha aireado en el Congreso los "fallos de coordinación" y ha denunciado "falta de eficiencia" por la que ha reclamado la creación de una comisión de investigación sobre la matanza. Pero se ha quedado solo en su defensa. El Congreso lo ha tumbado con 238 votos en contra, 73 abstenciones y solo 30 a favor.

"Lo único que queremos es que se aprenda de los fallos y los errores, que se aclaren cosas que sirvan para que en el futuro se puedan abortar atentados como los que han abortado las encomiables Fuerzas y Fuerpos de Seguridad del Estado, pero es que se han dado fallos de seguridad que no podemos permitirnos", ha resumido el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

La proposición no de ley con la que Ciudadanos solicita la creación de la comisión de investigación siembra sudas sobre la actuación de los Mossos y la coordinación entre las fuerzas policiales. "Existen dudas en torno a las comunicaciones y avisos que la inteligencia de EEUU hizo llegar al Gobierno y a la Generalitat sobre la amenaza inminente de atentado en Cataluña, así como el nivel de colaboración y de información mutua entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d’Escuadra", dice el texto: "La opinión pública tiene la aspiración legítima de saber si el proceso independentista de Cataluña ha podido afectar negativamente a la coordinación entre cuerpos y la gestión de la lucha antiterrorista".

"Esta falta de eficiencia no se debe repetir y no entiendo quién tiene miedo a que se hable de eso", ha continuado Girauta, que ha lamentado que en este caso se opongan el resto de fuerzas mientras que tras el 11M se creó una comisión de investigación en Congreso "por unanimidad". Así, ha afeado al PP que haya emplazado a Ciudadanos a impulsar esa comisión en el Parlament. Girauta ha reprochado que en el caso del 11M no fue la Asamblea de Madrid la que investigó: "¿Es que los muertos de Barcelona son menos muertos?", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, cuya iniciativa no recoge ninguna alusión a las víctimas más allá de su cifra.

¿Por qué PP y PSOE estuvieron de acuerdo en investigar el 11 M y ahora no quieren investigar los atentados de Barcelona y Cambrils? pic.twitter.com/MvwYCFPLBl — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 13 de febrero de 2018

Todos los grupos han criticado a Ciudadanos y le han reprochado el "oportunismo político". PP y PSOE han votado en contra de la propuesta y han conminado a Ciudadanos a plantear sus dudas en el marco del pacto antiyihadista. También lo ha hecho Unidos Podemos, que figura como observador. Además, los portavoces han defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que era el segundo punto del texto de Ciudadanos; pero se ha negado a que se votara por separado, como ha solicitado el PP.

Girauta se revuelve contra el PSOE

"Ustedes están en el aprovechamiento político y en el aprovechamiento de la situación política en Catalunya –ha comenzado el portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano–. Si creía que había responsabilidades políticas, ¿por qué no planteó en el Parlamento catalán esa comisión?". "Han entrado en Catalunya en una parálisis política total. Ni quieren investigar allí, ni discutir la Mesa [el órgano que pilota la actividad del Parlament] ni quién es el presidente de la Generalitat", ha dicho el diputado conservador aprovechando el debate para recriminar la actitud que ha mantenido Inés Arrimadas tras su victoria el 21D.

El PSOE se ha pronunciado en términos similares y ha acusado a los de Albert Rivera de presentar esa iniciativa por mero "interés electoral y partidista". "En política no todo vale", ha dicho el portavoz socialista, Felipe Sicilia. Tras su intervención, Girauta le ha gritado desde su escaño "sinvergüenza entre otros improperios", según fuentes socialistas. Al acabar el debate, Margarita Robles ha exigido la retirada de esos insultos y el portavoz de Ciudadanos ha accedido, pero ha afeado que el portavoz socialista les acusara de tener fines electoralistas.

Unidos Podemos se ha abstenido en la votación, aunque ha sido muy crítico con Ciudadanos. A pesar de que no se cierra a que haya una investigación en el Congreso, ha recordado a los de Rivera que tendrá que ser cuando la Audiencia Nacional levante el secreto de sumario. "No significa que no haya que rendir cuentas o ver cómo se ha gestionado, pero es importante que nuestros comportamientos sean ejemplares; ni partidistas ni mezquinos", ha afirmado la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

ERC y PDeCAT también han rechazado la propuesta y han criticado duramente a Ciudadanos. El portavoz de PDeCAT, Feliu-Joan Guillaumes, ha reprochado a Girauta que ni siquiera hayan querido "hablar" sobre la enmienda que han planteado en la que se reconocía la labor de los Mossos. "Si no me equivoco y no vivo en Matrix –ha empezado–; no el que vive en Matrix es usted –le ha dicho a Girauta– resulta que los que abatieron a los terroristas fueron los Mossos".

El PNV tampoco ha apoyado la propuesta de comisión de investigación al entender que "lo que se dice buscar no se va a conseguir a través de esta comisión". Mikel Legarda ha asegurado que "no se va a conseguir mejor coordinación examinando a cielo abierto" la labor de las fuerzas policiales y ha recordado que "el ámbito de depuración" de responsabilidades es "el de los tribunales". Tampoco el representante de UPN ha secundado a Ciudadanos, al que ha acusado de llegar al Congreso con "apriorismos y conclusiones".