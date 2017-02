Echenique acusa a Errejón de mentir sobre sus intenciones de tumbar a Pablo Iglesias

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha sumado a la cadena de críticas que se han dirigido contra Iñigo Errejón en el día en el que las dos partes en conflicto presentaban sus listas para dirigir Podemos.

Que Errejón se hiciese acompañar en su presentación por una imagen de cartón en la que salía Pablo Iglesias ha desatado las iras en el seno de la organización. En ese trozo de papel han parecido encontrar los seguidores de Iglesias la metáfora de lo que Errejón reserva para su líder: convertirlo en una figura decorativa y sin poder real.

Echenique ha decidido no guardar las distancias y ha recriminado que Íñigo Errejón arrancase su campaña sugiriendo que Pablo Iglesias siga liderando Podemos "con el equipo y el proyecto de una candidatura que no es la suya": "Creo que no está bien engañar a los inscritos, me veo en la obligación de decir aquí hoy que lo que ha planteado Íñigo Errejón en el pistoletazo de salida de su campaña es mentira".

A través de un comunicado hecho público en Facebook, Echenique ha asegurado que "es sencillamente falso" que sea posible un resultado en el que Pablo Iglesias siga liderando Podemos con el equipo y el proyecto de otro. "Este resultado es imposible y todo el mundo lo sabe (incluido Íñigo y su equipo) porque Pablo lo ha dicho y lo ha explicado en decenas de ocasiones".

"Sé que suena duro y sé que me expongo a salir magullado, pero no puedo quedarme callado ante algo tan obvio", ha dicho. "Por eso me ha sorprendido mucho que la candidatura de Recuperar la Ilusión arrancase vendiendo como su objetivo en la Asamblea Ciudadana algo que no va a ocurrir".

"Votar al equipo de Íñigo y a sus documentos (algo muy respetable y muy legítimo) significa apostar por que Pablo deje de liderar Podemos… y da igual si lo hemos votado como Secretario General. El resultado es el mismo: Pablo daría un paso atrás porque no tiene ninguna lógica tener a un Secretario General de cartón".