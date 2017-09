Gabriel Rufián saca una impresora en la sesión de control al Gobierno: "Dejen de hacer el ridículo"

Con una impresora bajo el brazo. Así ha entrado el diputado de ERC Gabriel Rufián al hemiciclo del Congreso para la sesión de control al Gobierno en la que le tocaba enfrentarse a la vicepresidenta, Soraya Sánez de Santamaría. "Este es el cuerpo del delito", le ha dicho al ponerla sobre el escaño.

Rufián ha aprovechado su pregunta en el pleno para cargar contra el Ejecutivo por las órdenes de la Fiscalía a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas y papeletas con el objetivo de impedir la votación declarada ilegal del 1-O así como el registro en la imprenta en la que los investigadores sospechan que se ha impreso el material para el referéndum.

"No imprime billetes de 500, los imprimiría en blanco y negro –ha continuado Rufián–. Dejen de hacer el ridículo, dejen de perseguir impresoras. Hagan campaña por el no. Persigan a corruptos y ladrones".

"Espero que no me detenga. Yo tengo una papeleta, lo confieso; pero le juro que es para consumo propio", ha terminado en tono irónico Rufián.

La vicepresidenta, en una intervención muy aplaudida, ha contestado al que era el tema de su pregunta sobre la declaración en la que Saénz de Santamaría aseguró que "la democracia ha muerto" en el Parlament ante la caótica sesión en la que se aprobó la ley del referéndum: "E l mejor termómetro de la calidad de la democracia es el trato que se le da al discrepante".

"Puede venir aquí a decir lo que quiera y traerse puesto lo que le dé la gana", ha señalado la vicepresidenta, que se ha referido a las camisetas con eslóganes que a veces llevan los diputados, entre ellos Rufián, e incluso "con una impresora para enseñarnos a hacer manualidades". "Este Gobierno al que tanto critica, esta democracia le permite a usted hasta sus teatrillos semanales", ha proseguido Sánez de Santamaría para quien la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hizo la semana pasada un "ejercicio de tiranía que nadie puede entender".

"Forcadell mató la democracia y usted viene todos los miércoles aquí a darle sepultura", ha concluido la número dos de Rajoy, que ha asegurado que el Gobierno seguirá defendiendo "los derechos de los ciudadanos".

Antes del rifirrafe con Rufián, la vicepresidenta se ha enfrentado al portavoz de En Comú, Xavier Domènech, que le ha reprochado que la única respuesta para Catalunya está siendo judicial y policial. "Con su falta de propuesta y actuación puramente judicial y policial están destruyendo esos pactos que ustedes dicen defender de la Transición de 1978. "Se plantean un escenario de victoria pero hay victorias que son pírricas y acaban siendo derrotas", le ha advertido el diputado del grupo confederal.

"Pretenden inhabilitar medio sistema político catalán y se están inhabilitando ustedes (...). Ante la peor crisis con Catalunya se dedicaron a echar gasolina al fuego. Esto ha llegado demasiado lejos", ha dicho Domènech, que ha anunciado que Unidos Podemos pedirá la comparecencia urgente de Rajoy para debatir la situación en Catalunya

La vicepresidenta del Gobierno ha acusado a Domènech de no tener una posición concreta y bailar entre dos aguas. "Deje de tomar al Gobierno como coartada de sus indecisiones. El Gobierno ha intentado hablar con Catalunya y nos han dicho que solo querían hablar del referéndum", ha explicado Sánez de Santamaría: "Ni el Gobierno tiene el monopolio de defensa de la ley ni usted el monopolio del diálogo. No puede situarse a medio camino entre derecho a la autodeterminación que no existe y el derecho de todos los catalanes". "Se está contagiando demasiado de sus reuniones nocturnas con el señor Junqueras", ha zanjado.