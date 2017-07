20 años de Miguel Ángel Blanco: del desborde ciudadano contra la violencia de ETA a la pugna política por los homenajes

Las diferentes posiciones políticas sobre los homenajes al concejal del PP asesinado hace dos décadas enfrentan a los partidos a los seis años del fin de la violencia de ETA

La contundencia del rechazo entre las formaciones políticas y colectivos sociales amplios y diversos marcaron un hito en la respuesta a ETA, y bautizó el "espíritu de Ermua"

El desborde ciudadano fue total, como no había ocurrido desde la Transición o el 23F, y que no ocurriría después hasta el Nunca Máis, el No a la Guerra o el 15M