Comunicado del PSOE El PSOE llora el repentino fallecimiento de Carme Chacón La Comisión Gestora del Partido Socialista desea expresar el profundo dolor que invade en estos momentos a los socialistas de todo el país por el repentino fallecimiento de nuestra compañera y amiga Carme Chacón. En nombre de todos los militantes del PSOE, enviamos un cariñoso abrazo a su familia, en especial a su hijo, y a nuestros compañeros del PSC, que, como nosotros, están en estos momentos intentando asimilar este duro revés. Chacón, pese a su juventud, demostró desde muy pronto su pasión por defender los ideales socialistas y se convirtió con el paso de los años en una figura muy importante de nuestro partido, siempre en su vanguardia. Siempre desempeñó con tesón, eficacia, sensibilidad y valentía las responsabilidades encomendadas, desde la más humilde en su agrupación natal hasta las de diputada y ministra de Vivienda y la primera ministra de Defensa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Gestora destaca también el trabajo de Carme en las Ejecutivas del Partido Socialista, a las que perteneció durante sus años en la actividad política, así como su candidatura a la Secretaría General. Hasta siempre, compañera.

Consternados por la prematura marcha de Carmen Chacón. Hoy todos y todas los socialistas lloramos de dolor e impotencia. pic.twitter.com/F1vvF9uGvF — PSOE (@PSOE) April 9, 2017

No te olvidaré nunca. pic.twitter.com/PMYg0sAN7p — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 9 de abril de 2017

Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2017

Desolado por la muerte de Carme. Un fuerte abrazo a su familia. — _Rubalcaba_ (@_Rubalcaba_) 9 de abril de 2017

Tremendamente impactado por la muerte de @carmechacon. Una gran socialista, pero sobre todo una amiga. Terrible noticia — patxilopez (@patxilopez) 9 de abril de 2017

L'estimava molt. Era una dona q superà entrebancs des de ben xicoteta i sempre serà l'imatge de la esperança. Ho senc tant... pic.twitter.com/EQwRLWcsHy — Ximo Puig (@ximopuig) 9 de abril de 2017

Con profunda tristeza por una amiga y compañera como Carme. Son días muy amargos en lo personal. Mis condolencias a su familia y allegados — Emiliano García-Page (@garciapage) 9 de abril de 2017

Desolados por la muerte de Carme Chacón. Tremendo dolor. Apenas podemos pensar en otra cosa que en ella y su familia pic.twitter.com/8ZIbytufct — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 9 de abril de 2017

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado: "Carme Chacón fue para el PSOE eso, Carme y Carmen. Que es muy importante porque fue el PSOE en Cataluña y el PSC en Madrid. Pero me quedo con la primera Ministra de Defensa pasando revista a las tropas con su hijito en su barriga. Ese día supe que habíamos dado un gran paso en la igualdad de género. Y los gestos no son lo único pero no hay avances sin gestos. Fue un honor ser tu compañero y un placer ser tu amigo".