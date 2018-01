Felipe VI escenifica la unidad con su padre después de tres años sin actos institucionales conjuntos

Felipe VI ha presidido este sábado la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid y se ha dirigido a las Fuerzas Armadas en su primer discurso tras el duro mensaje de Nochebuena en el que cargó contra el independentismo. Es asimismo la primera Pascua militar a la que acude el rey emérito Juan Carlos I desde su abdicación en junio de 2014.

En su discurso, Felipe VI se ha dirigido al rey emérito para exaltar los "valores" que ha transmitido desde su primera Pascua Militar: "Vuestra majestad me animó a vivir la lealtad, obediencia, compañerismo y lealtad a España como inspiración fundamental": "Esos valores que he mencionado son virtudes y sentimientos que presiden la forma de actuar de los militares". Un día después de que Juan Carlos I haya cumplido 80 años, le ha felicitado "en nombre de todos": "Felicidades y gracias por tantos años de servicio leal a España, por tu ejemplo vistiendo con honor el uniforme y velando por la excelencia y el compromiso de las Fuerzas Armadas con nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra seguridad".

También ha tenido palabras para el rey emérito la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a quien ha reconocido su "liderazgo" en la construcción de una España "democrática y moderna": "Vuestra presencia nos honra hoy en este acto de tantas evocaciones históricas para nuestro país", ha afirmado.

El monarca emérito, apartado de la vida pública tras su abdicación, había participado en pocos actos institucionales pese a que ha mantenido agenda oficial como parte de la Familia Real. No fue invitado a las celebraciones del 40 aniversario de las elecciones de 1977, una situación ante la que se mostró "dolido" por la exclusión de "quien condujo el camión de la Transición", según publicó entonces El Mundo. Juan Carlos I no estuvo ni siquiera en la ceremonia de proclamación de Felipe VI como jefe del Estado en un intento de no contaminar más a la monarquía. Ahora la Casa Real ha comenzado una campaña para limpiar su imagen coincidiendo con el 80 cumpleaños del monarca, que ha contado con el respaldo de PP y Ciudadanos.

La reaparición del monarca emérito en la Pascua Militar no es casual. Fue en la misma celebración en 2014, ante la cúpula del Ejército, donde se evidenciaron las limitaciones físicas y mentales de Juan Carlos I en un año que acabaría con su reinado.

Al Palacio Real también han asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, encargada de marcar las líneas de su Departamento para el próximo año. Los actos han comenzado con la llegada de Felipe y Letizia al patio de armas del Palacio Real, donde han saludado a las autoridades civiles y militares antes de escuchar el himno.

En la Pascua también han participado los jefes de la cúpula militar, que se han estrenado en el acto tras ser nombrados el pasado mes de marzo, empezando por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Fernando Alejandre.