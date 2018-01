El director de la DGT justifica su gestión del temporal desde su casa de Sevilla: "Es una maravillosa ciudad donde funciona internet"

El director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha pedido "disculpas" en Twitter por estar en Sevilla este fin de semana mientras caía un fuerte temporal que obligó a cortar la AP-6 y que dejó a miles de conductores atrapados durante toda la noche. En el mensaje, adjunta una captura de pantalla de un tuit anterior en el que informa a los conductores de las complicaciones en las carreteras a raíz de la adversa meteorología.

Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funciona las lineas telefónicas e internet. Mañana celebramos Comité de Seguridad Vial en DGT. pic.twitter.com/LYNq1FA89y — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 9 de enero de 2018

Serrano se excusa asegurando que estaba en la capital andaluza "pasando el día de Reyes" con su familia y que tenía acceso a internet mientras caía una "tremenda nevada" en varias partes de la Península. El director general de la DGT comenta que Sevilla es "una maravillosa ciudad donde funciona las lineas telefónicas e internet".

Serrano no era el único que estaba en la capital andaluza mientras caía la copiosa nevada: el ministro del Interios, Juan Ignacio Zoido, estaba viendo el partido Sevilla-Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ausencia de autocrítica

El director general de Tráfico culpó primero a los ciudadanos y luego a la empresa concesionaria (Iberpistas, filial de Abertis), sin admitir que desde su departamento se cometiera ningún fallo. Argumentó que la nevada había sido "brutal" o de "carácter excepcional", de manera que "todas las previsiones no son suficientes". Él conocía la situación climatológica, pero desde la DGT no se cortó la circulación en la AP-6 hasta que ya estaba colapsada.

Aunque Serrano reiteró que "se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara el sábado por la tarde por las vías afectadas, pero desgraciadamente no fue así", lo cierto es que la prohibición de circular por la AP-6 no la lanzó Serrano hasta pasadas las 21.00, pese a que desde la DGT dos horas antes ya habían señalado ese tramo como de "nivel negro". El PSOE ya ha pedido la dimisión del alto cargo de Tráfico.

La gestión del temporal por parte del Gobierno, que ha omitido cualquier autocrítica, es cuestionable. Tanto por parte de la DGT como del Ministerio del Interior y del Ministerio de Fomento. El temporal volvió a coger desprevenido al Ejecutivo un año después de anunciar mejoras en los protocolos y el Defensor del Pueblo ha anunciado que investigará el colapso de la AP-6 por posibles "disfunciones e imprevisiones".