Hermann Tertsch y Alfonso Ussía, contra la nueva camiseta de la selección española por "republicana"

La selección española de fútbol ha presentado este lunes su nueva equipación para el Mundial de Rusia del próximo año y lo que pretendía ser un homenaje a la equipación empleada por España en el Mundial de 1994 ha dado lugar a una polémica que está siendo azuzada, entre otros, por los periodistas conservadores Hermann Tertsch y Alfonso Ussía.

Como en 1994, la camiseta incorpora dos tiras de rombos que alternan el azul y el amarillo con el rojo. Sin embargo, hay quien ha visto en la combinación entre el azul y el rojo un morado que, unido al amarillo, puede parecer un homenaje a los colores de la bandera republicana.

Es el caso de Alfonso Ussía, que ha llegado a dedicar un artículo en La Razón al asunto. En él, el periodista y escritor tacha la nueva equipación de "fea a rabiar" y de "nada respetuosa con la realidad" y se pregunta si "en la Real - sí, Real- Federación Española de Fútbol alguien sabe de la efímera bandera republicana, tan fea y gafe para nuestra Historia".

Hermann Tertsch tampoco está satisfecho con los colores de la nueva camiseta de la selección y, como es habitual, el periodista ha recurrido a Twitter para expresar su desagrado.

Tertsch apunta en sus críticas a través de Twitter a otro aspecto: la mezcla del amarillo y el rojo en los rombos recuerda a la senyera, la bandera de Catalunya, algo de lo que también se ha hecho eco Libertad Digital, el digital de Jiménez Losantos.

Con el lanzamiento de la nueva camiseta de la selección española, Adidas ha presentado también las de Alemania, Argentina, Japón, Rusia y Colombia. Todas ellas incluyen un homenaje a otras equipaciones históricas de cada combinado nacional. Sin embargo, no parece que sus explicaciones vayan a frenar un debate que está protagonizando la mañana en las redes sociales.

Los hay en contra...

La bandera rojigualda representa a todo el país y no representa una idea política. La republicana sí. Me parece fatal q apliquen los colores de la bandera republicana a la camiseta q representa un país. @adidas_ES Así no ! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸