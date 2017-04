Eduardo Inda, contra Pablo Iglesias por el tramabús: "Si me pasa algo, el responsable serás tú"

El periodista Eduardo Inda, uno de los rostros presentes en los laterales del 'tramabús' de Podemos, se ha enfrentado con Pablo Iglesias por señalarle en el vehículo como parte del entramado de la corrupción en España. "Si me pasa algo, el responsable serás tú", ha recriminado durante una entrevista con el secretario general de Podemos en Telecinco.

"A mí, obviamente, me has puesto en la diana. Te quiero decir una cosa muy clara: si me pasa algo, el responsable serás tú. Si a mí me parten la cara por la calle, el responsable serás tú. Como eres un poco analfabeto, te tengo que recordar quién sacó el caso Bárcenas: lo sacó al que llamáis mafioso, Eduardo Inda", ha insistido.

Iglesias ha rechazado que el 'tramabús' pueda poner en peligro a ninguna de las personas que aparecen retratadas: "Que nosotros lo digamos a través de un bus no es peligroso. Lo peligroso es que sigan gobernando los ladrones".

Junto a Inda, en el 'tramabús' que circuló este lunes por las calles de Madrid aparecen, entre otros, el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.