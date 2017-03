Un libro de la ESO asegura que los planes de pensiones privados son "ingresos necesarios durante la jubilación"

La pensión privada forma parte, junto a la pública, de los "ingresos necesarios durante la jubilación". Así resume un libro de texto de la asignatura de Economía, diseñado para los alumnos de 4º de la ESO, los "pasos a seguir para planificar" su retirada laboral. Este manual publicado por la editorial Mc Graw Hill considera que "son muchas las razones para contratar un plan de pensiones cuanto antes".

Asimismo, sobre la cotización femenina apuntan que "un caso especial a comentar es el de las mujeres, que necesitan planificar mejor su jubilación" debido a varios factores: "menor nivel salarial, menor tiempo de cotización y mayor esperanza de vida". "En general, suelen cotizar menos por haber pasado mayor tiempo cuidando a hijos o familiares", aseveran.

Párrafo sobre la cotización femenina recogida en el libro de Economía de 4º de la ESO de la editorial McGrawHill

Este posicionamento se enmarca dentro del quinto apartado del libro, planificación financiera, tal y como ha informado Teinteresa.es. "Saber calcular y controlar nuestros ingresos y gastos es útil", apuntan los docentes que han participado en la redacción del texto, porque "nos ayuda a saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo o si vamos a necesitar un plan de pensiones privado para mantenter nuestro nivel de vida tras la jubilación".

"Aunque las pensiones públicas son el pilar básico de la jubilación, suelen ser inferiores a los ingresos que se percibían en activo"–continúan añadiendo sobre los planes de pensiones, en este texto coordinado por Anxo Penalonga– "lo cierto es que sin compromisos laborales y mucho tiempo libre es necesario determinar cuáles van a ser las necesidades económicas en esta etapa de la vida".

Según indican, tanto la flexibilidad, como la polivalencia y la fiscalidad son "muchas" de las razones por las que aconsejan a los alumnos de 15 años contratar este tipo de inversión "cuanto antes". Sobre el primer punto aseguran que "con el fin de adaptarse a cualquier tipo de economía y situación personal, las aportaciones (a este producto) son flexibles tanto en cuantía como en plazo".

Imagen del libro de Economía de 4º de la ESO de la editorial McGrawHill

Ante la segunda argumentación, la polivalencia, apuntan que este producto "se constituye mediante aportaciones flexibles para los casos de jubilación, incapacidad, dependencia o fallecimiento". "Las aportaciones realizadas permiten ahorrar a la hora de de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)", añaden sobre la fiscalidad.

"Afirmación imparcial"

Los economistas consultados por esta redacción no están de acuerdo con el enfoque adoptado por esta editorial. "Que se postule como necesario este tipo de productos, porque el sistema público de pensiones es insuficiente, me parece una afirmación imparcial, el Estado no puede pretender que abramos un plan de pensiones privado", apunta Loreto Fernández, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela.

Asimismo, considera que no se debería incluir el consejo de contratar un plan de pensiones "cuanto antes": "Esa expresión sobra. Tendría que ser una explicación más objetiva y no crear ningún tipo de opinión". Por su parte, Rodolfo Rieznik, miembro de la junta directiva de Economistas Sin Fronteras, asegura que su organización está en contra de que se introduzca la educación financiera en las aulas.

"Hay que hablar de la economía desde un punto de vista crítico y explicar las contradicciones del sistema capitalista. Hay que plantearles que el derecho a una pensión y jubilación lo debe de garantizar el Estado", apunta Rieznik. Sobre el caso de este libro en particular, añade que habría que "destacar que en los planes de pensiones se corren riesgos y que el tema impositivo que plantea no es cierto". "Desgrava cuando lo constituyes pero cuando lo rescatas vuelves a pagar impuestos", recuerda.

Sobre la asrgumentación de que las mujeres deben planificar "mejor su cotización", el miembro de Economistas sin Fronteras afirma que le "parece una barbaridad" y que así se está adoptando "una actitud antifeminista, porque parte del hecho de que la situación de la mujer va ser desigual toda la vida": "Si estamos defendiendo permisos de paternidad y maternidad igualitarios, no se puede partir de este hecho". "Me parece que está fuera de contexto, en un libro de texto para adolescentes hay que ser sensible en la manera en la que se exponen los contenidos", finaliza Fernández, que coincide en este posicionamiento con Rieznik.

Esta redacción ha intentado ponerse en varias ocasiones, y por vías diferentes, en contacto con la editorial, sin que haya sido posible por el momento.