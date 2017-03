La entrevista de la BBC en la que se cuelan dos niños desata un debate sobre el racismo

Fue cosa de menos de un minuto pero se ha reproducido millones de veces. La entrevista de la BBC al profesor de ciencias políticas Robert Kelly, en un despacho dentro de su casa, sobre la presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye se ha convertido en un éxito mundial después de la aparición estelar de sus dos hijos. En medio del júbilo y el alborozo que el vídeo ha generado en las redes sociales, también ha surgido un tema de debate un tanto más oscuro.

Muchos llegaron a la conclusión (por los comentarios que se produjeron en Twitter y Facebook) de que la aterrada mujer asiática que se apresuró a sacar a los niños de ahí era una empleada del hogar.

Al principio, algunos medios de comunicación cayeron en el mismo error ante la secuencia de la mujer que se desliza heroicamente por la puerta de la habitación y recoge a los dos diminutos protagonistas, antes de llevar a cabo el último y desesperado estirón para conseguir cerrar la puerta.

"El episodio alcanza su punto culminante cuando una niñera frenética irrumpe en la habitación (con un movimiento propio de dibujos animados), acorrala a los niños y consigue sacarlos de la habitación", escribió Time.com con las prisas propias de ser el primero en publicar online. Una versión posterior clarifica que la mujer es la esposa de Kelly y se llama Jung-a Kim.

I'm so fascinated by the fact that so many people assumed that woman was the nanny and not the mom.