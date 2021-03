Movimiento Feminista exige a Garzón la abolición de las webs pornográficas

Madrid, 3 mar (EFE).- Una veintena de mujeres se ha concentrado este miércoles ante el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón para exigir la abolición de la pornografía en España y las páginas web de contenido sexual porque es "cultura de la violación y explotación sexual".

El Movimiento Feminista de Madrid ha registrado esta mañana una misiva en sede electrónica dirigida al ministro Garzón en la que han solicitado la eliminación de la publicidad y las páginas web de contenido pornográfico.

En dicha carta, han remarcado que la pornografía es una "escuela de desigualdad entre sexos en la que se instruye a los hombres a la cultura de la violación y les enseña a que pueden violentar a las mujeres".

"El porno utiliza a mujeres reales, que son penetradas, escupidas o agredidas y que, además, parecen mostrar una absoluta complacencia frente a la violencia que reciben de los hombres, y que la violación, grabada o no, no es ficción", han reiterado en su carta.

Además, han remarcado las "consecuencias dañinas" que tiene el acceso y consumo de porno entre los más jóvenes ya que promueve "la normalización de la representación de las mujeres como servidoras sexuales".

"El porno es prostitución grabada", "el porno es la teoría, la violación la práctica" o "el porno utiliza a mujeres reales" han sido algunas de las pancartas y consignas que se han coreado en esta concentración, junto a esquelas de diferentes actrices de la industria pornográfica, como Taylor Summer o Emily Slander, que han fallecido.

La portavoz del Movimiento Feminista de Madrid (FMF), Claudia Stein, ha insistido, en declaraciones a Efe, en que la pornografía "no es ficción, no es cine y no es teatro, es cultura de la violación y la explotación sexual".

Por ello, ha exigido al ministro Garzón que sea "consecuente" con sus declaraciones respecto a la pornografía y promueva el cierre de todas las páginas web de contenido sexual en España.

Esta entidad, que agrupa a unas 350 organizaciones feministas, ha asegurado que de cara al Día de la Mujer, el próximo lunes, día 8, no se manifestará, pero sí ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid una concentración de 200 mujeres en la plaza de Callao porque "si los sanitarios y otros movimientos sociales han podido manifestarse, las mujeres también tienen derecho respetando todas las medidas sanitarias".