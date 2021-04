PP+Cs votará en contra de la Ley vasca Antipandemia que considera "inútil, confusa y obsoleta"

Cree que debe ser el Congreso de los Diputados el lugar donde "se regule con garantías constitucionales, la actuación en caso de pandemia"

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

PP+Cs ha anunciado este miércoles que votará en contra de la Ley vasca Antipandemia presentada por PNV y PSE porque considera que se trata de una norma "inútil, confusa y obsoleta" ya que está "mal planteada parlamentariamente", no tiene los informes jurídicos "necesarios", quiere ser una ley "defensiva" de las sentencias de los tribunales, y la coalición cree que "debe ser el Congreso de los Diputados el lugar donde se regule con garantías constitucionales, la actuación en caso de pandemia".

Los parlamentarios de PP+Cs Carmelo Barrio y Luis Gordillo han anunciado que su coalición va a rechazar este jueves toma en consideración de la proposición de ley presentada por PNV y PSE para la gestión de la pandemia de la covid-19, denominada Ley vasca antipandemia.

Barrio ha explicado que van a votar en contra de la proposición de ley porque su coalición cree que está "mal planteada parlamentariamente", ya que "no tiene los informes jurídicos necesarios" y "quiere ser una ley defensiva de las sentencias de los tribunales". Además, cree que el análisis de estas cuestiones se deben hacer en el Congreso de los Diputados donde "ya existen iniciativas de reforma de la ley de medidas especiales en materia de salud pública".

El parlamentario de PP+Cs ha defendido que es necesario "actuar de otra manera en cuestiones que afectan a los derechos y las libertades" y a la "restricción de los mismos por parte de los ciudadanos".

El portavoz de PP+Cs ha acusado al Gobierno Vasco de utilizar "sus medios, trabajando para el PNV y el PSE, confeccionando una proposición de ley que tenía que haber sido un proyecto de ley" y ha criticado que el Ejecutivo se ha "ahorrado los informes preceptivos" en una materia que "afecta íntimamente a la restricción de los derechos de los ciudadanos". "El Gobierno encarga al PNV y al PSE una proposición de ley y se ahorra la legalidad y aquilatar un proceso normal en el trámite parlamentario", ha insistido.

Tras recordar que la ley regula un procedimiento sancionador y limita el derecho de reunión, de actividad comercial, derechos de movilidad, ha denunciado que "no se ha aclarado legalmente" y cree que "no puede ser tramitable con normalidad", sino que "debe ser el Congreso de los Diputados el lugar donde se analicen las necesidades normativas, donde se regule con garantías constitucionales, la actuación en caso de pandemia".

En este sentido, ha recordado que en este momento "hay iniciativas" en el Congreso de los Diputados para "dotar a España y a todas las administraciones que tienen responsabilidades en la gestión de la pandemia, dotarlas de certidumbre, de confianza, de garantías para que puedan llevar a cabo una desescalada, garantizando derechos y libertades". "Tiene que ser en el Congreso de los Diputados, en las Cortes", ha subrayado.

Además, ha criticado que en la proposición de ley del PNV y PSE "hay una muy clara reacción" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el cierre en la hostelería. "El Gobierno Vasco ha encargado a sus grupos parlamentarios esta actitud de defensa", ha criticado.

Tras afirmar que "Urkullu sigue siendo el socio preferente del presidente Sánchez", ha criticado que "en este momento es incapaz de llegar a criterios comunes en una cuestión tan relevante" como la pandemia.

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo, por su parte, ha explicado que la coalición considera necesario "adoptar medidas legislativas para luchar contra la pandemia, para habilitar a la administración y a los poderes públicos, tomar medidas para luchar contra la pandemia" pero cree que no se debe de hacer como lo ha hecho el Gobierno Vasco.

"Es curioso que el PNV, que critica Sánchez que utilice esta estratagema para presentar proposiciones de ley y saltarse los controles jurídicos y legales, que en el Parlamento Vasco nos hagan lo mismo y se salten los informes previos", ha señalado antes de criticar que con la mayoría parlamentaria que tienen los grupos en el gobierno se trata de una ley "tómalo todo, déjalo todo".

INSEGURIDAD JURÍDICA

Además, cree que se trata de una ley "inútil, confusa y obsoleta", ya que va a "añadir inseguridad jurídica" porque va a "invadir otras competencias". "No se puede empezar la casa por el tejado. Claro que hay que adoptar medidas legislativas y claro que Euskadi tendría que aprobar medidas legislativas en este sentido, pero este no es el camino", ha insistido.

Gordillo cree que primero se deben aprobar unas medidas nacionales en el Congreso de los Diputados y luego, que las comunidades autónomas las vayan desarrollando y adaptando.

Asimismo, cree que es una norma "confusa" y que intenta "introducir una trampa" para que los ciudadanos "pierdan su derecho a presentar un recurso ante un tribunal ordinario" ante una medida que considere que viola sus derechos como ciudadanos, ya que tendría que recurrir ante el Tribunal Constitucional. "Pretende ser una ley para la comodidad de los servicios jurídicos del Gobierno vasco", ha señalado.

El parlamentario de PP+Cs cree que los grupos deberían retirar la ley y ha pedido al PNV "coherencia" porque "en Madrid le están pidiendo al Gobierno que no se salten los cauces parlamentarios, que no haga trampas, que presente un proyecto de ley cuando lo tiene que presentar, que no delegue sus grupos parlamentarios, y en cambio aquí están haciendo exactamente lo contrario".

Por último, ha destacado que "toda la oposición ha dado la espalda a esta proposición de ley" y tras reconocer que los grupos en el gobierno tienen mayoría y se aprobará la toma en consideración, ha anunciado que PP+Cs participará en el proceso parlamentario de tramitación de la norma en el que intentará introducir enmiendas "de corrección absoluta de la ley".