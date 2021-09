El PP pide menos impuestos y más inversiones del Gobierno Vasco para reactivar la economía de Álava

Oyarzabal plantea una "revolución fiscal" con rebaja del IRPF en todos los tramos y fiscalidad favorable a las empresas que mantengan empleos

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

El PP de Álava ha pedido este jueves menos impuestos y más inversiones del Gobierno Vasco para reactivar la economía alavesa y ha planteado una "revolución fiscal" con rebaja del IRPF en todos los tramos de renta y una fiscalidad favorable a las empresas que mantengan y creen empleo.

En un comunicado, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado que la gestión del PNV en estos dos años de gobierno ha sido "muy pobre" y ha estado "plagada de incumplimientos". "Dos años después siguen sin presentar un plan estratégico de gobierno como le exige la ley. El PNV no tiene un plan, ni para Vitoria, ni para Álava", ha insistido.

Oyarzabal ha afirmado que, en el caso de la Diputación Foral de Álava, la Norma Foral exige presentar un plan estratégico de gobierno y "no lo conocemos". "No saben qué hacer, no tenían un plan de inicio de legislatura y siguen sin presentarlo, lo que confirma una política errática, de bandazos y sin ninguna decisión de calado", ha reiterado.

El presidente de los populares alaveses ha defendido la necesidad de "reactivar la economía, siendo necesario tomar medidas urgentes para aprovechar la recuperación y proteger a la industria alavesa, y ayudar a los autónomos y sectores que más han sufrido la pandemia".

"Parece que todos coincidimos en los objetivos, pero no compartimos cómo llegar a ellos", ha afirmado, antes de subrayar que "es fundamental apoyar a los autónomos y pequeña y mediana empresa alavesa, estableciendo programas de ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis porque las que anunció el PNV o no han llegado o han sido insuficientes".

Oyarzabal ha puesto en duda la última medida fiscal propuesta por el PNV en la Diputación de Álava. "Si con la que está cayendo al PNV solo se le ocurre proponer una desgravación a las empresas para comprar bicicletas, nos parece una broma. Es el espejo de una gestión absolutamente nula", ha señalado.

El PP de Álava apuesta por una rebaja de impuestos, como ha planteado el grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, para "aprovechar los instrumentos que tiene la Hacienda foral".

Oyarzabal ha apuntado que se trata de una "revolución fiscal" con rebaja del IRPF en todos los tramos de renta, "que beneficie a las familias, una fiscalidad favorable a las empresas que mantengan y creen empleo y la supresión del impuesto de sucesiones y el de patrimonio". "En definitiva, una política fiscal de rebaja real, ni de contener ni de aplazar pagos", ha insistido.

Además, ha subrayado la necesidad de "exigir más inversiones del Gobierno Vasco en Álava" porque el Territorio "necesita una inyección millonaria del Gobierno Vasco, si no, este territorio no saldrá adelante" y ha criticado que "el PNV está tratando de imponer una Ley de Aportaciones que vuelve a perjudicar a Álava".

"Necesitamos que los impuestos de los alaveses reviertan más en Álava, y que la Diputación y los ayuntamientos tengan más capacidad financiera para hacer frente a sus necesidades", ha insistido.

Para el líder de los populares alaveses, la nueva Ley de Aportaciones es "un corta y pega de la ley anterior y tiene los mismos defectos, pero cada vez se le paga más al Gobierno Vasco y a Álava le queda menos, casi 17 millones de euros menos".

PRESTACIONES SOCIALES

Dentro de las prioridades que se ha marcado el PP se encuentra "reforzar todas las prestaciones sociales, a los mayores, a la dependencia, pero especialmente a la enfermedad mental y la discapacidad intelectual, cuyas listas de espera han aumentado un 55% y 45% respectivamente".

"Muchas familias llevan más de dos años esperando, con lo que eso conlleva de carga para ellas", ha puntualizado e insistido en que "el PNV está deteriorando los servicios sociales alaveses, mientras que desde el PP reclamamos una financiación que nos permita ser pioneros".

Por último, ha subrayado que otro de los retos fundamentales es "revitalizar comercialmente Vitoria", para lo que ha vuelto a reclamar un Plan de Comercio para la ciudad porque "la situación del comercio en el centro en la ciudad es el espejo de la lamentable gestión del PNV en estos años".

Según ha señalado el presidente del PP de Álava, "el problema radica en que el PNV alavés no quiere darse cuenta de la Álava real, de la situación real que viven los alaveses".

Para Oyarzabal, "el PNV se presenta sin liderazgo, sin un proyecto consistente y sólido y se dedica a dar bandazos" y ha añadido que "en estos dos años de gobierno, no se ha visto ninguna inversión seria y potente". "Está claro: al no planificar se pierden oportunidades para invertir y para ayudar a empresas y familias", ha concluido.