El Parlamento andaluz lleva a la Fiscalía las ausencias de Díaz y Griñán y la marcha de Chaves de la comisión de la Faffe

La Mesa del Parlamento elevará a la Fiscalía un informe sobre las ausencias que se han producido en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), como la de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz, o acerca de los "abandonos" de la citada comisión por parte del expresidente de la Junta Manuel Chaves y de tres exconsejeros, que aunque hicieron acto de presencia y expusieron unas consideraciones, no se quedaron para someterse a las preguntas de los grupos.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, quien ha apuntado que esa decisión de la Mesa ha contado con el voto a favor de todos los grupos, menos el PSOE-A, que ha votado en contra.

Ha manifestado que esa petición a la Mesa ha sido realizada por el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Ciudadanos), por entender que ha habido casos en los que se ha podido "caer en algún tipo de irregularidad administrativa o penal que debe ser analizado por el Ministerio Fiscal para derivar responsabilidades jurídicas si las hubiera".

Según Nieto, es fundamental, para que se garantice el respeto al Parlamento, que no pueda "salir gratis" que una persona venga al Parlamento, se "niegue a declarar, le falte el respeto a los representantes de la soberanía andaluza y que eso no tenga ninguna censura ni suponga ningún tipo de problema".

Sobre la ausencia de Susana Díaz, cuya comparecencia estaba fijada para el día 7 de este mes en la comisión, ha indicado que aunque ella argumentara que no había recibido la notificación formalmente, es evidente que ha "hecho todo lo posible para que no se le notifique", por cuanto una notificación se le envió a su casa y otra al grupo parlamentario Socialista, del que ella es presidenta.

"Ha habido una clara intención de no ser notificada", ha sentenciado Nieto, quien ha apuntado que en el caso de Griñán, que también estaba citado el día 7, ha señalado que él no tiene constancia de que haya habido una clara intención de no ser notificado, pero sí llama la atención que el día antes de la comisión registrara una escrito en la Cámara comunicando su ausencia y con el que ponía de manifiesto que "sabía de la obligación que tenía de comparecer".

Según el portavoz popular, ha quedado "absolutamente probado" que tanto Griñán como Díaz conocían su obligación de comparecer, porque presentaron un escrito el día anterior comunicando su ausencia.