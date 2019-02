El PSOE andaluz pide presidir la comisión sobre Memoria Histórica del Parlamento para desplazar a Vox

El PSOE-A ha anunciado este viernes que va a plantear que se le otorgue la presidencia de la Comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio Histórico, que tiene las competencias en materia de Memoria Histórica y Democrática, de manera que se le quite a Vox, a quien se le ha otorgado en el reparto que se hizo público este jueves, y se le dé a este partido, a cambio, la presidencia de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En declaraciones a los periodistas, el diputado del PSOE-A por Huelva y exconsejero de la Junta José Fiscal ha denunciado la "provocación" que supone que Vox, el "grupo de ultraderecha en el Parlamento andaluz", haya sido propuesto para presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio, en la que están residenciadas las competencias de Memoria Histórica y Democrática.

Ha recalcado que esto es "una provocación sin precedentes" a todos los andaluces y, en concreto, a esas personas que aún tienen a familiares en "fosas comunes o en cunetas".

Fiscal ha señalado que dar la presidencia de la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico a Vox ha sido una "imposición" del PP-A y de Cs, que llegaron con una propuesta cerrada, que no se ha votado, y cuando se les manifestó el desacuerdo desde el PSOE-A y Adelanta Andalucía respondieron literalmente que "esto es lo que hay".

"Los que hablaban de rodillo o de prácticas más o menos dictatoriales, a la primera de cambio, han trasladado al Parlamento el ordeno y mando y se la da circunstancia de que, por ejemplo, el PSOE-A, con 33 diputados, tiene menos presidencias de comisiones que el PP-A, que tiene 26 diputados, algo que no entiende nadie", ha añadido.

En este sentido, Fiscal ha exigido al PP-A y Ciudadanos que se cambie la presidencia de la Comisión de Cultura y que si Vox tiene que tener una presidencia de comisión que no sea aquella en la que se dirimen los asuntos de memoria histórica y democrática, sobre todo, cuando el partido de "ultraderecha" ha reclamado la derogación de la actual ley andaluza.

Actitud "infantil"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz y parlamentario andaluz por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, ha criticado la actitud "infantil" de PSOE-A y Adelante Andalucía por la presidencia de Vox en la comisión parlamentaria de Cultura.

En declaraciones a los periodistas, Romero ha recordado además que "llama la atención que hayan puesto el grito en el cielo por un acuerdo que cerraron los cinco grupos por unanimidad, con consenso y sin mayor problema".

No obstante, ha señalado que "hay que dejar claro que la presidencia de una comisión no llega a más que a ordenar el debate y preparar el orden del día, no tiene nada que ver con el desarrollo del Gobierno, la toma de decisiones o competencias de gobierno, que eso le corresponde a Cs y PP".