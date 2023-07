Mojácar proclama nuevo alcalde del PP mientras se investigan las denuncias por fraude en el voto por correo

Francisco García (PP) ha sido proclamado alcalde de Mojácar este viernes, cuarenta días después de las elecciones municipales del 28 de mayo y veinte después de la constitución de casi todos los ayuntamientos del país. El retraso se debe a las sospechas de fraude en el voto por correo en este municipio almeriense, que motivaron que el PSOE interpusiera ante los tribunales un contencioso electoral, ya desestimado. Esto suspendió de oficio todo el proceso hasta este viernes. García ha tenido el apoyo de los ocho concejales del PP.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente, y a pesar de que se había anunciado en su página de Facebook, el Pleno no ha podido seguirse por YouTube. Fuentes municipales lo achacan a un imprevisto técnico. En su turno de intervención, el portavoz socialista Manuel Zamora (que ha retirado su candidatura) ha reprochado a la alcaldesa saliente, la hoy concejala Rosa María Cano, que haya “abierto en canal” al municipio para retener el poder. La acusación ha provocado un cruce de palabras entre Cano y Zamora, según cuenta este. El alcalde electo, Francisco García, ha optado por no replicar a Zamora, y ha evitado referencias al supuesto fraude. Los concejales socialistas no han tenido trámite para votar, porque una vez obtenidos los ocho votos a favor se ha proclamado alcalde a García.

El juzgado de instrucción 4 de Vera mantiene abierta unas pesquisas en las que dos candidatos socialistas están siendo investigados por fraude electoral, y otra pieza separada sobre el presunto fraude que habría beneficiado al PP. Tal y como estaba previsto, esos dos ediles, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno, no han renunciado a su acta de concejal. Según Manuel Zamora, portavoz socialista en Mojácar, están suspendidos de militancia y formarán parte del grupo de no adscritos, pero volverán al grupo socialista si la investigación se archiva o son absueltos.

Contencioso electoral del PSOE, desestimado

El PSOE interpuso un recurso contencioso electoral por entender que hay indicios de fraude de voto por correo, como demostraría la investigación que mantiene abierta un juzgado de instrucción. También alegaba que se produjo un agravio comparativo a los electores cuyo voto por correo fue requisado en los registros que realizó la Guardia Civil cuatro días antes de las elecciones: el sufragio del resto de quienes votaron por correo, hasta 706 personas, sí se contabilizó, a pesar de que la UCO está investigando todos los votos por correo, sin distinción.

El TSJA desestimó el recurso de los socialistas y rechazó el pasado lunes la anulación de las elecciones, al entender que la denuncia se basa en “meros indicios o conjeturas” que no pueden imponerse al “principio de conservación de los actos electorales”. Según el alto tribunal andaluz, el hecho de que haya una o varias investigaciones penales abiertas “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia”, y anular las elecciones ahora causaría de entrada un mayor perjuicio al derecho al sufragio.

Manuel Zamora, candidato del PSOE, ha asegurado a este medio que ya ha recurrido esta decisión en amparo ante el Tribunal Constitucional, por la vulneración de los artículos 14 (igualdad ante la ley) y 23 (derecho a la participación política) de la Constitución. El recurso no implicaría por ahora la alteración de la situación política mojaquera.

Una pieza secreta investiga la presunta compra por el PP

La constitución del ayuntamiento de Mojácar no aclara del todo el horizonte político en este municipio almeriense de 7.527 habitantes. Sigue sin saberse qué ocurrió realmente con el voto por correo las semanas previas a las elecciones del 28 de mayo. Un juzgado investiga por separado el presunto uso irregular de este mecanismo en beneficio del PSOE, del PP o de ambos.

La investigación a unos y otros ha seguido distintos ritmos y se comunicó de forma muy distinta en los días previos al 28 de mayo. Cuatro días antes de aquella fecha, se conoció que siete personas, entre ellas dos candidatos del PSOE, habían sido detenidas por la UCO de la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de compra de votos. El asunto fue aireado por el PP a nivel nacional como la presunta prueba del algodón de un fraude que se “extiende” (según dijo Bendodo) de Melilla a Almería. Un día después de las elecciones, se supo que el juzgado de instrucción 4 de Vera también había tomado declaración a un antiguo apoderado del PP, y entonces había decidido abrir una pieza separada para investigar si el PP había captado votos por correo prometiendo dinero o trabajos a los electores.

Esa pieza separada sigue siendo secreta, pero fuentes socialistas en el municipio aseguran que en los últimos días han prestado declaración decenas de vecinos, que podrían haber sido seleccionados a partir del depósito masivo de papeletas en la oficina de Correos.

Uno de cada cuatro votó por correo

En Mojácar, muchos vecinos admiten abiertamente que hace años que se escucha hablar del tráfico de votos a cambio, principalmente, de la colocación en empresas o contratas municipales. Es una denuncia que el PSOE y otras candidaturas vienen reiterando desde hace una década, sin que nunca se haya concluido nada. En 2019, los socialistas informaron a la Junta Electoral de la “presencia masiva” de apoderados, interventores y colaboradores del PP que “entregan votos y acompañan al votante hasta la urna para asegurarse que los introducen correctamente” y la concesión de “dádivas” a los votantes. También está en cuestión el uso de los empadronamientos.

En el voto por correo hay datos incontrovertibles que demuestran una anomalía: en Mojácar, el 17,9% del censo hizo uso de este sistema en las pasadas elecciones. El porcentaje aumenta si se toma en consideración los votos emitidos: el 24,5%, lo que significa que uno de cada cuatro votantes lo hizo por correo. Es una cifra casi ocho veces superior a la media española: en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, el porcentaje de voto por correo en el conjunto de España fue del 2,93% sobre el censo.

“Pasa en Mojácar. De siempre. Supongo que prefieren no ver la presión que puedan hacer los dos partidos. Somos muchos los interventores y apoderados. No es apetecible ver a tanta gente pendiente de la gente que llega. Todos nos conocemos”, declaró la alcaldesa a este medio el pasado mes de junio. El voto por correo es inusualmente alto desde 2015, y ha ido creciendo hasta el 28 de mayo. En todos estos años, la ganadora de las elecciones ha sido Rosa María Cano, una histórica del PP mojaquero que se inició en la política en las filas del PSOE. En 2023, Cano se ha orillado al segundo puesto de la lista del PP para dejar paso a Fran García.

En Mojácar, la aritmética otorga un concejal por cada 230 votos, aproximadamente. Con esos márgenes, 700 votos pueden suponer tres concejales y, por tanto, el gobierno municipal.

También presenta unos porcentajes inusualmente altos el vecino municipio de Carboneras, cuyo Pleno también se ha constituido este viernes, después de que las elecciones hayan sido validadas por el TSJA tras un contencioso electoral interpuesto por el PSOE. En el pasado, fue el PP quien denunció la compra de voto por correo en Carboneras, y el alcalde socialista Cristóbal Fernández llegó a ser condenado por ello en 2007. Este viernes, el PP se hizo con la alcaldía de Mojácar (hasta ahora en manos del PSOE) gracias al apoyo de un edil de Ciudadanos.