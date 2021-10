Andalucía conmemora por primera vez el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación Adriano Antino, Pablo Morterero, con el objetivo de trabajar en iniciativas que garanticen los derechos de las personas intersexuales.

¿I de invisible? No, de intersexual

Según ha detallado la Junta de Andalucía en un comunicado, el encuentro ha tenido lugar con motivo de la conmemoración, por primera vez en Andalucía, del Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual y ha servido para presentar el material divulgativo que la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad ha preparado para esta fecha y que se está difundiendo hasta en ocho idiomas (castellano, francés, inglés, alemán, ruso, portugués, italiano y árabe).

La Asociación Adriano Antinoo cuenta con un grupo denominado 'Krisol' que, dentro de la misma entidad, lucha por los derechos de las personas intersex y que está formado por estas, sus familiares y otras personas aliadas en esta reivindicación.

Durante la reunión, las partes han incidido en la necesidad de garantizar los derechos de las personas intersexuales, desterrando la idea errónea "extendida socialmente" de que estas personas presentan 'malformaciones', sino que presentan corporalidades diferentes a las asignadas a las categorías de hombre o mujer.

En este sentido, la demanda más urgente de las organizaciones intersex es acabar con las intervenciones quirúrgicas cosméticas en bebés intersex, así como la creación de unidades clínicas específicas para atender a personas con estos rasgos.

Por otra parte, las personas intersex y sus familiares consideran "fundamental" la flexibilización de las normas del Registro Civil para que la mención registral del sexo 'de crianza' que se le asigne al nacer, ya sea varón o mujer, pueda modificarse una vez que las evidencias clínicas o la manifestación que la persona intersex muestre o no se corresponda a la identidad de la persona inscrita.

La intersexualidad

Es una cuestión que afecta a la corporalidad. Las personas que presentan rasgos intersexuales nacen con características sexuales (cromosomas, genitales, gónadas o estructura hormonal) que no se corresponden estrictamente a las categorías de masculino o femenino o que pertenecen a ambas a la vez. Por este motivo, la intersexualidad no se entiende como una orientación (heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad o pansexualidad); ni con una identidad como cisexualidad, transexualidad, género no binario o género fluido.

En el ámbito clínico, se han establecido cuatro grandes grupos de intersexualidad que se dividen, a su vez, en más de cuarenta subgrupos, en muchos casos con poca relación entre unos y otros. Esto es de debido, entre otras cuestiones, a que existen rasgos de intersexualidad que se manifiestan tras el nacimiento, otros en la adolescencia, en la adultez o que ni siquiera se detectan en la vida de una persona.

La "invisibilidad histórica" de las personas intersex ha impedido cuantificar su número exacto en Andalucía, sin embargo, Naciones Unidas calcula que el 1,7% de la población mundial tiene rasgos intersexuales y, por lo tanto, en el caso de Andalucía estaríamos hablando de aproximadamente 144.000 personas.