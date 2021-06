Andalucía no cumple con los objetivos marcados por su Consejería de Salud para adelantar la desescalada

Andalucía no consigue los retos que la consejería de Salud tenía fijados para, como ha explicado el consejero del ramo, Jesús Aguirre, "dar un paso adelante en la desescalada". La comunidad autónoma sigue estancada desde el punto de vista epidemiológico y los datos son similares a jornadas anteriores. Por ello la reunión del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido como comité de expertos, ha tenido que ser pospuesta a la semana que viene.

El objetivo de la consejería de Salud para principios de semana era bajar de los 150 casos por 100.000 habitantes, pero este martes la incidencia acumulada (IA) se ha situado en 163,8. Pese a ser el décimo día consecutivo en descenso, la tasa apenas varía y sigue alejada de la media nacional, 100 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Esto supone una "tendencia a la baja muy lenta" que no permite al Ejecutivo avanzar hacia la llamada nueva normalidad. Además, se han registrado 1.096 casos de Covid-19 y siete fallecidos.

En la actualidad, y gracias a la vacunación, el porcentaje de IA no se traslada a la presión hospitalaria. Este es otro de los parámetros donde Andalucía suspende y no cumple con las expectativas marcadas. En esta jornada se han contabilizado 552 hospitalizaciones, de las cuales 125 están ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Aguirre confía, según ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, bajar de las 500 hospitalizaciones la semana que viene, pero "era una de las metas para finales de junio".

Algo de lo que presume el Ejecutivo andaluz, y único logro de los que se había propuesto antes de finalizar el mes de junio, es el de administrar como mínimo 750.000 dosis semanales, "récord" que alcanzó la semana pasada. Andalucía ha puesto 7.387.735 vacunas, un 99,18% dosis recibidas. Esto supone más de 4.557 millones de personas con una dosis, casi el 64%, y más de 3 millones que cuentan con la pauta completa, el 43,5%.

A más gente vacunada, menos dosis

Jesús Aguirre ha desgranado las distintas partidas de vacunas que se recibirán esta semana teniendo a su disposición más de un millón de dosis repartidas entre las distintas farmacéuticas: unas 750.000 entre Pfizer y Moderna, 350.000 de AstraZeneca y 95.900 de Jansen. Andalucía ha contado con más de 3 millones de vacunas en este mes de junio, cifra que sufrirá una "bajada importante" en julio. "Menos de la mitad", poco más de 1.5 millones, como ha resaltado el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendondo.

Aguirre ha reconocido que tiene "vértigo" de que se frene la velocidad de vacunación. Asimismo Bendodo, durante la misma rueda de prensa, ha apelado al Gobierno central para que no tenga "otra prioridad": "No puede permitir que se frene de golpe el ritmo de vacunación en el país, que recibamos la mitad de dosis".

Parte de ese descenso de vacunas, y que no ha explicado Bendodo, lo ha detallado el consejero de Salud. "Para las semanas siguientes ya no nos llegarán vacunas de Astrazeneca porque terminamos de vacunar a la población diana", ha dicho Aguirre. Es decir, las partidas de esta farmacéutica ya no son requeridas en Andalucía ya que el proceso de vacunación para las personas entre 60 y 69 años, a las que les correspondían dichas dosis, se da por concluido.

Además, hay otro factor que influirá en la bajada de vacunas para el próximo mes de julio. Aguirre ha comunicado que "de Jansen no van a llegar vacunas porque ha habido un problema con la fábrica americana". Este contratiempo se produce después de que se produjese una "contaminación" de la partida correspondiente para Europa. El cargamento se ha quedado "en el camino".

El consejero de Salud ha apelado a la "prudencia" de los ciudadanos para seguir lidiando con la crisis sanitaria. "Las mascarillas y la vacunación son las principales armas para luchar contra la pandemia", ha dicho Aguirre, que además ha confirmado que se han registrado diez casos de la variante Delta en Andalucía. Aguirre cree que esta cepa podría ser la predominante en España a finales del mes de agosto.