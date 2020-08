El alcalde de Torremolinos clausura 15 días la discoteca donde el DJ escupió alcohol a los clientes en plena pandemia

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha ordenado el cierre provisional de la discoteca donde hace unos días se grabó un vídeo en el que se veía a una multitud de clientes bailando, sin mascarillas ni distancia de seguridad, en torno a un DJ que escupía alcohol al público y se pasaba la botella con varios clientes después de beber. Las imágenes se difundieron por redes sociales y crearon una enorme indignación, hasta el punto de que el músico -miembro del dúo malagueño Les Castizos- ha pedido perdón en otro vídeo, y la Policía Autonómica y Local del municipio han abierto una investigación para depurar responsabilidades.

De momento, el Consistorio ha clausurado el local de forma preventiva durante 15 días, tiempo para que la Junta inspeccione el local y avance en la investigación. Por ahora se han descartado sanciones económicas hasta que dicha inspección haya clarificado los hechos.

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha comparecido este lunes para anunciar que "tras recabar información técnica, así como abrir las investigaciones necesarias, se ha informado a la discoteca Kokun Ocean Club del cierre cautelar de su establecimiento durante un periodo inicial de 15 días, a fin de esclarecer lo ocurrido en relación al vídeo que tanta repercusión ha tenido y que muestra actitudes y comportamientos totalmente contrarios a las medidas sanitarias impuestas por las administraciones competentes con el objetivo de paliar y frenar el contagio de la COVID-19".

La medida cautelar ha sido transmitida al organismo competente en materia de chiringuitos de playa, que es la Junta de Andalucía. "No podemos pasar por alto determinados comportamientos, por lo que me he puesto en contacto con los representantes del negocio para trasladarles mi preocupación y hacer énfasis en que la colaboración es más necesaria que nunca. No podemos jugar con fuego; muchas familias dependen de que el turismo siga apostando por nosotros y no vamos a permitir que pongan en riesgo su economía y salud por los actos imprudentes de terceros”, ha dicho el regidor, tras subrayar que "no sólo hay que reprobar la actitud de un artista o un negocio en concreto, tenemos que ser lo suficientemente responsables para requerir responsabilidad a todo aquel que asista a cualquier tipo de aglomeración y no porte consigo la mascarilla reglamentaria y garantice las medidas sanitarias".

Discoteca: Kokun (Torremolinos, Málaga)

Artistas: Les Castizos



Gente sin mascarillas, sin ningún tipo de distancia de seguridad, uno de los dos artistas escupiendo alcohol a la gente y dándoles de beber de la misma botella. #AsíNo #QueSeSepa



Vídeo: alelitooo pic.twitter.com/Xai5U0HYCv — ES.DECIR (@esdecirdiario) 1 de agosto de 2020

El equipo de gobierno de Torremolinos también ha informado de que inspeccionará zonas de ocio en las que se han cometido "imprudencias" ante las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19, tal y como ha sucedido recientemente y se ha conocido este sábado tras publicarse un vídeo de una actuación musical en una discoteca de la localidad sin que se estuvieran cumpliendo las medidas de distancia social y uso de mascarillas.

Desde el Consistorio han señalado que además de las actuaciones llevadas a cabo en zonas de ocio nocturno, en las que se han realizado acciones encaminadas a la vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la situación generada por el COVID-19, "se seguirá actuando con dispositivos policiales en las zonas con mayor afluencia de personas".

El Gobierno andaluz aprobó hace un mes medidas para restringir el ocio nocturno, como prohibir el baile (cerrar la zona habilitada para este uso en las discotecas), limitar el aforo al 40% y obligar el uso de la mascarilla excepto cuando se está consumiendo. En el vídeo se incumplen todas estas normas. Hace sólo unos días, la Junta ha endurecido aún más estas medidas, obligando a las discotecas ha hacer registro de clientes y hacer reservas de asistencia para garantizar la limitación del aforo.

Aquí está uno de los DJ de Les Castizos del vídeo viral que subimos ayer escupiendo bebidas en una fiesta en el paseo Marítimo de #Torremolinos pic.twitter.com/V44Lj5OXFg — TrifachitoAndaluz (@AndaluciaSinVOX) 2 de agosto de 2020

El dúo malagueño de DJ Les Castizos ha difundido un vídeo en redes sociales para disculparse públicamente tras la ola de indignación que han provocado las imágenes de su actuación en una discoteca de Torremolinos (Málaga), difundida en redes este fin de semana. "A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusas, sólo queda arrepentirse y pedir perdón de forma sincera. Ha sido un acto pésimo, el cual no se debe hacer, que daña al sector del ocio nocturno y a mis compañeros Dj, por eso estoy doblemente arrepentido. Pero no hay error sin consecuencias. Acataré la sanción que me impongan y quiero aportar mi granito de arena a la lucha contra el Covid-19, ayudando a alguna asociación en alguna labor para parar la pandemia", dice en el citado vídeo.