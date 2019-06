El alcalde de La Línea (Cádiz) plantea celebrar un referéndum para poder constituirse en ciudad autónoma

El alcalde en funciones de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ante la posibilidad de pedir la constitución como ciudad autónoma, ha afirmado que "lo primero que hay que pedir es la autorización para celebrar una consulta popular". "A nosotros nos puede parecer una idea magnífica, pero queremos que el pueblo la ratifique", ha explicado.

Además, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Franco ha dejado claro que se sienten "gaditanos, andaluces y españoles" y que la intención de constituirse en ciudad autónoma viene debido a la situación de la localidad y porque "se dan las circunstancias".

En este sentido, ha recordado que la Constitución en su artículo 144.A establece la posibilidad de constituir una comunidad autónoma de ámbito territorial inferior al provincial siempre que se den circunstancias de interés nacional.

"Entendemos en La Línea que esas circunstancias se dan, porque tenemos una situación única en todo el territorio nacional, un nivel de paro grandísimo, un nivel de formación bajo, la frontera con Gibraltar que nos da cosas buenas y cosas malas, a 11.000 personas que todos los días van a trabajar a territorio extranjero, el problema del narcotráfico, del contrabando de tabaco o problemas medioambientales gravísimos", ha indicado.

Además, Juan Franco ha explicado que también está el Brexit, "que está afectando, como el día después del referéndum, cuando la libra se desplomó y eso repercute en el consumo". Asimismo, ha citado el caso de la empresa de apuestas Bet365, que ha anunciado que deja Gibraltar y se va a Malta.

"Nosotros estamos desesperados pidiendo un régimen fiscal para que se instalen este tipo de empresas. Tengo ahora mismo 500 puestos de trabajo con un nivel de renta más alto que la media de La Línea que se van a ir a otro país", ha añadido.

Juan Franco se convirtió el día 26 de mayo en el alcalde de la provincia con más concejales, con un apoyo tan mayoritario que "sinceramente no lo esperaba". Ahora, se siente "abrumado y con una responsabilidad enorme" y espera "no defraudar a nadie".

Los resultados obtenidos han hecho que por primera vez su partido obtenga representación en la Diputación de Cádiz, concretamente con dos diputados, los que le faltan al PSOE para poder gobernar con mayoría absoluta, por lo que el alcalde linense no oculta que están sopesando "la posibilidad de entrar a formar parte del gobierno de la Diputación y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar". "Estamos en una fase de reflexión, ver que es lo mejor para La Línea", ha aseverado.

En cuanto al plan contra el narcotráfico, el alcalde de La Línea ha insistido en que la actuación policial está siendo incluso por encima de lo exigible y ha alabado que se está actuando "con inteligencia".

No obstante, ha recalcado que hace falta un plan integral que afronte la raíz social del problema, ya que "Marruecos está a 30 kilómetros en línea recta, las playas van a seguir estando y mientras que no exista una economía legal más fuerte que dé absorción a eso", no habrá solución a su juicio.

En este sentido, ha lamentado la inacción de las administraciones, poniendo como ejemplo que "el Gobierno de España justo el día que empezó la campaña electoral andaluza, en noviembre, anunció un plan especial, y el plan especial era la creación del quinto juzgado, no se hablaba nada más". "En cuanto levantemos el pie del acelerador en la acción policial, el problema de fondo, el caldo de cultivo sigue estando ahí", ha concluido.