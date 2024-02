Dos convocatorias animan en Andalucía a manifestarse este 28F por “los problemas de la gente”

Dos manifestaciones coincidirán el Día de Andalucía de este año 2024, en Sevilla y en Granada, con motivaciones y reivindicaciones parecidas. En la capital hispalense, y muy cerca de donde se celebran los actos oficiales del 28F en el Parlamento y en el Teatro Maestranza, aproximadamente una quincena de colectivos sindicales, sociales, culturales y políticos (IU, Podemos y Adelante Andalucía como los más destacados) marcharán “por la soberanía, lo público y la paz” desde las 12.00 horas entre el Palacio de San Telmo y la Plaza de la Encarnación. En Granada, y convocada a la misma hora en los Jardines del Triunfo, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad invita a movilizarse “contra el genocidio en Palestina, contra la carestía de la vida y en defensa de lo público, lo común y del medio ambiente”.

Desde que en 2022 la tradicional marcha reivindicativa del 28F paralela a los festejos institucionales se dividiera en dos, las denuncias por la mejora de los servicios públicos, por el empleo, por la vivienda, contra las violencias machistas y por la paz, entre otras muchas reivindicaciones, se han expuestos en las calles de dos ciudades andaluzas. Si las Marchas de la Dignidad se manifestaron en Cádiz el año pasado, este 2024 han elegido Granada.

En Sevilla, la Plataforma Andalucía 28F cambiará, eso sí, de itinerario en Sevilla y no terminará la marcha en las cercanías de San Telmo sino en 'Las Setas', donde concluyen muchas de las movilizaciones en los últimos años en la capital hispalense. Como cada cita, consideran en un manifiesto que en el 28F se la da “la espalda a la Andalucía real” porque “las celebraciones oficiales suelen olvidar que Andalucía es una nación subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural”.

Desempleo crónico y precariedad

“Sufrimos el desempleo crónico y la precariedad. Nuestra juventud abandona sus ciudades y pueblos para buscarse la vida en otros lugares, como ocurrió en el pasado. Continuamos soportando un modelo económico que nos condena la clase trabajadora a la pobreza y la marginación. Se desmantelan servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación”, dice la plataforma.

“Nuestro medio rural sigue sufriendo un injusto reparto de la propiedad donde unos pocos privilegiados obtienen sumas millonarias en ayudas europeas y gozan de enormes propiedades que incumplen la función social de la tierra. La producción agrícola no obtiene precios justos mientras que gran parte del beneficio se lo llevan distribuidoras y grandes cadenas comerciales. Desde aquí exigimos el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y el establecimiento de precios justos para la agricultura”.

También se apunta que la Junta “ha anunciado cortes en el suministro de agua para uso doméstico debido a la sequía y sin embargo, mantiene prácticas irracionales como la conversión de agua en nieve artificial con un gasto excesivo de un bien común escaso. Hace falta una nueva cultura del agua, que gestionen los recursos hídricos desde la racionalidad y la sostenibilidad.

“Andalucía es utilizada como vertedero de Europa, la turistización, la acaparación de tierras cada vez en menos manos o el extractivismo desmedido, son un grave problema que está lastrando e hipotecando nuestro futuro, destruyendo y arruinando nuestro entorno natural, que es la casa común de todas las personas de Andalucía”.

La plataforma considera que “al igual que cumplimos récords de turistas, el precio de la vivienda está por las nubes y disponemos de los barrios más empobrecidos del conjunto del estado. Es clave implantar la tasa turística para que parte del beneficio del turismo revierta en la sociedad y no se quede exclusivamente en manos privadas”.

Asimismo, se hace una llamada a la paz: “Seguimos con preocupación el genocidio televisado que se está produciendo en Palestina. Andalucía es tierra de paz, cooperación y acogida y exigimos al gobierno español la inmediata ruptura de relaciones con el estado criminal de Israel, el fin del comercio de armas y la adhesión a la iniciativa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia que ha denunciado por genocidio a Israel”.

“Un serio problema de carestía de vida”

La marcha prevista en Granada también cuenta con sus reivindicaciones recogidas en un manifiesto, destacando que 2023 se ha cerrado “con un serio problema de carestía de vida que venimos arrastrando ya desde hace varios años”. “Cada vez es más difícil, para las clases trabajadoras, atender necesidades básicas tales como la vivienda y la alimentación. Según el último sondeo del CENTRA, el 44,8% de la población andaluza ha reducido el consumo de alimentos por su precio. Ni un desahucio más de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por el control efectivo y real de los precios de los alquileres para poner coto a la especulación. Por un parque de vivienda público, con las viviendas de la SAREB, con alquileres sociales”, reclaman.

“El 28-F no puede ser sólo un día de fiesta. Porque sobran los motivos, iremos a Granada para luchar por nuestros derechos. Porque en el capitalismo no hay salida ni futuro”, anuncian, apostando por “un cambio del modelo productivo hacia uno público, sostenible y bajo control social para una transición ecosocial justa”, “contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional” y por “el reparto del trabajo y la riqueza”.

“Después de más de 40 años de políticas neoliberales en Andalucía que han ido en contra de las clases populares -y con una mayoría absoluta del PP- las razones para movilizarse son más que nunca evidentes. Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, sigue estando en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras se han acentuado a pesar de lo vivido con la pandemia mientras en educación el gobierno de Juanma Moreno se opone a cualquier bajada de las ratios en la pública mientras sigue favoreciendo a la concertada”, se quejan.

Según señala el manifiesto, “hay que volver a salir a la calle para denunciar el genocidio que el gobierno de Israel, con la complicidad de EEUU y Europa, está perpetrando impunemente sobre la población palestina, que sobrevive a la matanza bajo las bombas, sin alimentos, agua, luz, ni medicinas. No podemos permanecer indiferentes, debemos exigir que paren el genocidio. Palestina no está sola, hagámoslo saber a nuestro gobierno y al mundo entero. La Junta de Andalucía y el gobierno central tiene que romper relaciones con el estado de Israel. Basta ya de una Andalucía militarizada como portaaviones para las guerras de EEUU y la OTAN y que pone a nuestra tierra en el centro de graves amenazas. No a la intervención española en las guerras imperialistas”.