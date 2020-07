CSIF, CCOO y UGT expresan su rechazo a la propuesta de la Junta en Sectorial de Sanidad y mantienen las movilizaciones

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han expresado su oposición a la propuesta de la Junta en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad --la administración plantea abonar una gratificación especial por el covid-19 al personal del sistema sanitario público equivalente al 20 por ciento del salario base más la paga extra por tres meses, así como hacer efectivos otros compromisos de legislatura para mejorar las retribuciones y las condiciones laborales de los profesionales del sistema-- y han aludido al mantenimiento de movilizaciones por este motivo.

Tras una negociación que se ha prolongado desde las 10,30 horas y con un breve receso a mitad de la jornada, poco después de las 19,00 horas, según indica la sección de Sanidad del sindicato CSIF Andalucía en una nota, ha finalizado la reunión sin acuerdo sobre la negociación del Acuerdo para la Estabilidad y la Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el SAS.

Las negociaciones mantenidas con la administración sanitaria no han fructificado debido a la propuesta "insuficiente y sin horizonte temporal" por parte de la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre la negociación de la carrera profesional para todo el personal, con lo que CSIF, como "la primera fuerza sindical multiprofesional de la sanidad andaluza", trazará un calendario de movilizaciones que comenzará la próxima semana y prevé una gran concentración el 28 de julio frente a los servicios centrales del SAS en Sevilla.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha manifestado que "la más que merecida paga extra al personal de la sanidad pública por su actuación frente al covid no iba a ser moneda de cambio para que renunciásemos a negociar la carrera profesional", a la que aún no tienen acceso unos 60.000 profesionales --fundamentalmente personal de gestión y servicios, interinos, etcétera-- y que es "irrenunciable" para el sindicato.

Asimismo, el responsable sindical ha considerado también insuficientes las propuestas planteadas por la administración sanitaria para compensar a los profesionales por la pandemia, ya que no recogían las demandas del sindicato "ni a nivel económico ni en días de descanso".

"ESCASA SENSIBILIDAD" DE LA ADMINISTRACIÓN

De su lado, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) mantiene que de nuevo ha sido imposible llegar a un acuerdo con el SAS ante la "escasa sensibilidad" de la administración sanitaria al mantener un "agravio comparativo" desde hace 14 años para alrededor de 45.000 trabajadores.

Esta organización sindical considera en una nota "absolutamente necesario" que se priorice el pago de la carrera profesional a estos profesionales, por lo que pide al SAS que asuma esta reivindicación y realice gestiones oportunas ante la Consejería de Hacienda. Ante esta situación, CCOO mantendrá el calendario previsto de movilizaciones, consensuado con UGT y CSIF, iniciándose el martes 14 de julio.

La FSS-CCOO Andalucía mantiene que además la administración sanitaria andaluza "incumple flagrantemente" el Acuerdo de la Mesa Común de Empleados Públicos de Andalucía de 13 de julio de 2018, en el que se acordó destinar los fondos adicionales de un 0,2 por ciento en 2018, un 0,25 por ciento en 2019 y un 0,30 por ciento en 2020, respectivamente, de la masa salarial, lo que representa unos 35 millones de euros.

"Por esta razón no es asumible la propuesta realizada por la administración de dedicar una partida inferior, con la que no se garantiza ni mucho menos que con fecha 1 de enero de 2021 se circunscriban los efectos económicos, a través de procedimientos simplificados con los que se agilicen los pertinentes reconocimientos, como compensación de tantos años en los que muchos profesionales no han podido acceder a la carrera profesional", asevera el responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Jesús Cabrera.

"MENOSPRECIO" A LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Por último, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha lamentado en un comunicado no haber alcanzado un acuerdo satisfactorio para todas las partes "tras muchas horas de negociación" por "la falta de sensibilidad de esta administración para conseguir que realmente nos equiparen con el resto del Estado".

"Tampoco nos aclaran los premios que quieren dar por el tema covid-19 ni la apuesta por la equiparación de las retribuciones con el resto del Estado, ni siquiera en relación a la carrera profesional hemos obtenido una valoración positiva. En el caso de las subidas salariales que han propuesto respecto a noches, festivos, guardias..., las consideramos insuficientes", aduce la central.

Además, "menosprecian" la promoción del personal administrativo, las mejoras en Atención Primaria, la remodelación del mantenimiento, las

órdenes pendientes o la apuesta por las especialidades de Enfermería. En definitiva, desde UGT "no hemos visto una implicación en premiar la labor del personal de Instituciones Sanitarias y equipararnos al resto del Estado. No apuestan por mejorar nuestro sistema sanitario y faltan a la palabra del Presidente de la Junta, ya que no han dado opción a mejorar las propuestas que han traído a la Mesa Sectorial de Sanidad".