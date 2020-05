Si muriera la vieja normalidad

No tengo ninguna prisa por regresar a la normalidad, ni a la antigua ni a la nueva. En mi caso, y en el de tantas otras personas, la normalidad en este capitalismo acelerado pasa por eso que, en nuestra lengua, tan bien expresamos con la fórmula “buscarse la vida”. Hay que llegar a fin de mes, a eso se reduce nuestro sistema económico, y cuando uno forma parte de la enorme masa de desempleados, ya estructural en nuestro país, sabe que sí, que mucha gente se va a quedar atrás (seguimos sin noticia de la famosa limosna o ingreso mínimo vital). Nuestro mundo es un lugar hostil, en el que sólo gracias al empeño de construir comunidad (iniciativas sociales, lazos familiares, amorosos, de amistad) damos algo de sentido a nuestra vida. Y aun así, si la tan traída y llevada nueva normalidad se asemejara un poco a lo que vi este lunes, yo la firmaba ahora.

Hago deporte a diario, así que en esta cuarentena he debido adaptar rutinas para ejercitarme en mi terraza, lo que, desde que mi pareja se unió a ellas, ha resultado bastante divertido. Pero necesitaba ya pisar la calle, así que el lunes me subí a la bicicleta para alternar pedaladas y carreras por uno de los paseos marítimos de Málaga. Apenas me crucé un solo coche hasta el paseo, algo inaudito, y por si fuera poco jamás había visto tantas personas en bici. El Ayuntamiento de Málaga incluso ha eliminado algunos carriles de tráfico a motor en favor de las bicis. Durante varias legislaturas el PSOE se negó a aplicar el plan andaluz de la bicicleta, y cuando el trifachito tomó el relevo directamente lo eliminó. En esta ciudad no se nos trata muy bien a los ciclistas urbanos. Conozco varias personas atropelladas por coches que se saltaban indicaciones, y yo mismo he sido increpado por el imperdonable pecado de moverme sobre dos ruedas. Las bicis de alquiler municipal se han quedado a un tercio de las que prometió el gobierno local, y con un horario reducido, pese a que se aseguró su ampliación a las 24 horas. Ahora, en toda Europa se llega a la conclusión de que la bici es un medio óptimo para evitar contagios. De repente los ciclistas molamos y todo el mundo ha hinchado las ruedas de las bicis que se les oxidaban en los trasteros. Pasear en bici por un paseo marítimo libres de coches, con el aire limpio como nunca y la playa, por una vez, lejos de ser ese vertedero habitual en Málaga. Ya digo, lo firmo.

Además, en estos días también estamos viendo cómo lloriquea la plaga de los anfitriones de Airbnb, esos buitres que carroñean con un derecho fundamental y que, con la connivencia del los gobiernos local, autonómico y central han convertido la vivienda en un problema de primer orden en Málaga. Solo una minoría de estos anfitriones, por cierto, y contra los que nos quieren hacer creer, no son pequeños propietarios.

Podría extenderme más y hablar de las redes de solidaridad que han nacido, de la paradoja que supone estrechar lazos afectivos en la distancia, de la conciencia vecinal que ha surgido en tantas calles, del repentino civismo que aflora por doquier, de la revalorización social de empleos que antes se despreciaban (muchos desempeñados por mujeres), de la cultura otra vez dotada de la importancia que merece, de las iniciativas desinteresadas para cultivarnos, del humor regalado a mansalva, de las presiones para instaurar una renta básica, etc. Aunque algo quede después, esta peculiar normalidad quizás no pase de un simple paréntesis. En cualquier caso, siempre sabremos, aunque nos digan lo contrario, que en estos días hemos ensayado otras formas. Y eran mejores.