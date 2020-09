Semana clave donde, ahora sí, todo reinicia. Se afronta con incertidumbre porque el virus sigue activo, nosotros sin vacuna ni tratamiento y los contagios subiendo. Es normal sentir vértigo. Venimos de una primavera que nunca imaginamos. De parar el país y estar dos meses confinados. Pero estamos a punto de vivir algo más extraordinario. No descartéis, hombres y mujeres de poca fe, un tiempo de milagros.

Madres y padres, los colegios reabren y este curso os libraréis de esa mochila de tele-educación de hijos que os cayó, sobre todo a vosotras. Los ocho millones de alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y FP vuelven con ilusión a las aulas. Ya veremos cuántos encuentran esas clases diáfanas de seis alumnos por maestra que muestran campañas de propaganda como la de la Junta de Andalucía. Porque, incluso en esta autonomía, apenas llegará un profesor de refuerzo por colegio. Llegará, cuando llegue. Hay esprint de última hora por 39.000 profesores que se buscan hasta debajo de las piedras.

Valencia sí ha bajado la ratio, ¡exagerados! Otros conciben la gran idea de ¡volver a las antediluvianas clases unitarias, ahora bautizadas “agrupaciones por niveles”, formadas con tres niños que sobran en 6 años, uno de 7, cinco de 8 años, tres de 10! Con la dosis propagandística precisa todo serán ventajas.

Pero la norma serán las habituales clases atestadas. Hasta en comunidades como Madrid con reuniones familiares limitadas a diez personas, puede haber veinticinco niños por aula o los que haga falta. Si una clase se contagia, no infectará a todo el colegio porque jamás se cruzará con otra. Excepto a la entrada y salida, en los recreos, aula matinal, comedor y… valores o religión.

No hay fallo posible en este prodigio de orfebrería coordinado por las autonomías que son las competentes en educación; el Gobierno central que vela por el bien general y los ayuntamientos, responsables de limpieza y portería de colegios, que tienen ya bedeles extra en los accesos y han desinfectado creando empleo público sin beneficiar a empresas privadas de modo arbitrario.

Pronto todo lo accesorio dará paso a lo importante: que los chavales vuelvan a formarse. Primera lección: no compartir nada con nadie y sentir miedo de todos. ¡Al fin una inmersión temprana en el evangelio capitalista!

Tras la falsa catarsis, más ultracapitalismo

La red sanitaria -hospitales, especialistas y ambulatorios de atención primaria-, está ahora como sabréis todos, súper reforzada de personal y material. Igual que las residencias de ancianos están medicalizadas. Todo lo cual garantiza que no se repetirá la tragedia de principio de año. #SALIMOS MÁS FUERTES porque el Gobierno lo escribe en letra mayúscula y amarilla. El que no se convence es porque no quiere.

Incluso la mayor parte del ejecutivo progresista, el presidente Sánchez y los ministros socialistas, contradice a sus socios de Podemos e Izquierda Unida, seguro de que el contexto no requiere subir impuestos a grandes fortunas ni multinacionales. No es que renuncie resignado por los diez votos a los presupuestos del neoliberal Ciudadanos, sino que cree de verdad que no hacen falta ingresos extra para sanidad, enseñanza, salarios de gente en ERTE ni el pago del ingreso mínimo vital.

Dios proveerá. ¿Acaso no tenemos ya la buena nueva de la fusión de La Caixa y Bankia? Que cerrará sucursales y mandará empleados al paro, pero, ¿qué es eso ante el aviso de los expertos de que, como el Covid aumentará los retrasos e impagos, ninguno de los dos bancos iba a soportar los agujeros? Si el CaixaBankia -o como vaya a llamarse- tampoco basta para garantizar los ahorros que guarda (¡en un pasado al ahorrador se le daban intereses!), podrá fusionarse con el Santander y el BBVA.

¡La competencia es un sacramento sobrevalorado en la religión del capitalismo de mercado! Cuando quede un solo banco-dios verdadero entonces, sí señor, nos tratarán mucho mejor.

Lo principal es que la catarsis a la que pudo abocarnos el virus de la Covid-19, como una advertencia de la autodestrucción humana, quede en nada. El sistema es mucho más importante que los individuos. Sacrificables a la abeja reina. Hablando de rey… Pero, ¿quién se acuerda?

La tradición borbónica de robos multimillonarios a los españoles –que tan bien explica aquí Nieves Concostrina- palidece ante el prodigio que tenemos encima. Porque la Covid-19, con su millón de muertos en el planeta, en nueve meses, será digno de contar a nuestros descendientes. Pero más extraordinario será proclamar que vivimos el milagro: cuando el viento de otoño borró la pandemia, igual que solía barrer las hojas muertas.