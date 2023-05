El PIB de Andalucía crece un 0,7% el primer trimestre, pero quedará descolgada nuevamente de la media española este año

La economía ha crecido en Andalucía un 0,7% en el primer trimestre de 2023, dos décimas por encima de la media española, que se ha quedado en el 0,5 %, pero no será ni sostenido ni suficiente para converger con el resto del país, tampoco este año, y menos si se tiene en cuenta el PIB por habitante.

Lo revela el informe presentado este martes por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA). con su cara y su cruz. La cara: “Hemos recuperado en un solo trimestre todo lo perdido con respecto a España el año pasado, por lo que debemos congratularnos”, en palabras de Manuel Hidalgo, del área de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y uno de los autores del estudio. Por ello, entiende que se ha producido “un cambio de tendencia”. La cruz: es un crecimiento frágil en cierta medida.

Cierto es que este ritmo de crecimiento de los tres primeros meses del año permite a los expertos incrementar sus previsiones para el conjunto de 2023 en Andalucía: del 1,4% que auguraban a un 1,6%. Pero no llegará, por tanto, a la cifra de consenso para toda España situada en un crecimiento del PIB de en torno el 2%. De igual modo, pese a que Andalucía ya ha superado el nivel de PIB previo a la pandemia, no lo ha logrado en el PIB per cápita, porque hay más población. Y no se prevé que lo haga cuando acabe 2023, sino que seguiría por debajo del dato en 2019, por lo menos hasta 2024.

Pero, ¿por qué si ha sido un buen primer trimestre, y como se ha dicho por encima de la media española, y se espera lo mismo para el segundo, no vamos a terminar igual de bien el año? “Este crecimiento está sostenido gracias a factores que se nos antojan difícil de sostener en el tiempo”, matiza Manuel Hidalgo, si bien prefiere insistir en que, “a pesar de las sombras que puedan aparecer en el segundo semestre, el crecimiento este año de la comunidad autónoma será superior a lo que pensábamos hace tres meses”, es decir, ese citado 1,6%.

Sombras en el futuro

En este sentido, los factores que han contribuido al crecimiento del PIB de enero a marzo han sido la bajada de precio de la energía, el turismo y, en menor medida, las inversiones y exportaciones. El comercio, el transporte y la hostelería acumulan prácticamente todo el crecimiento del primer trimestre, según el informe. “Ha crecido también el consumo de los andaluces, sobre todo en bienes duraderos”, porque en alimentos ha bajado. “No necesariamente los andaluces ganamos más, pero hay más andaluces trabajando, por lo que este comportamiento del empleo también ha contribuido. Y la otra explicación es el consumo de los no residentes, por el turismo”, reflexiona el economista.

“Ha sido un primer trimestre mucho mejor de lo que se esperaba”, coincide Francisco Ferraro, otro de los autores y presidente del OEA, quien también apunta que “ya ha pasado la mitad del segundo y tenemos indicios de que también va a ser positivo, lo que nos induce a mejorar la previsión”.

Por tanto, los expertos intuyen que este comportamiento se trasladará también para el segundo trimestre de 2023, pero con dudas. En esta línea, Francisco Ferraro ve “nubes y oscuridades” en el futuro. “Hay que ser muy ponderado porque lo que ha impulsado de forma notable -y sigue haciéndolo- el crecimiento son fundamentalmente el consumo y el turismo, sobre los que se cierne una misma preocupación con efectos distintos: el encarecimiento de la vida por la inflación y el aumento de los tipos de interés. Esto puede provocar que el consumo de los andaluces se encuentre afectado sobre todo en la segunda parte del año, y también que los turistas se lo piensen algo más antes de decidir sus vacaciones”.

“No quiere decir que vaya a caer el turismo, pero posiblemente crezca a una tasa menor en la segunda parte del año”, prosigue el presidente del OEA. En España, “el ahorro embalsado en la pandemia ya se ha agotado, y en Europa se va reduciendo notablemente”, lo que influirá en las decisiones de los que nos visitan.

“El factor más impertinente”: la inflación

La realidad es, según este experto, que “hay un moderado crecimiento que se encuentra tensionado por el factor más impertinente del presente, que es la inflación, que resta capacidad adquisitiva y distorsiona los mercados”.

Por otro lado, recuerda que en el conjunto de España para este año se prevé un crecimiento que se mueve en torno a un 2%. “No es muy elevado porque en el segundo semestre se puede ralentizar, es decir, que el ritmo de crecimiento sea menor, no que se vaya a producir una caída”, recalca. Esa ralentización vendrá derivada de la subida de los tipos de interés. “En la medida en que el empleo se mantenga algo o crezca un poco, se nota en el consumo”, indica como positivo.

Por otro lado, subraya que hay que tener en cuenta la sequía, “que impacta especialmente en Andalucía, porque llueve menos y porque el sector agroalimentario tiene más peso y le pueden afectar especialmente las restricciones a la producción que se impongan”.

Precisamente, este martes, Jaime Martínez-Conradi, gerente de las Cooperativas Agroalimentarias en Andalucía, incidía en las consecuencias de la falta de lluvia “generalizada”, con efectos visibles a corto plazo como que “no se va a sembrar arroz”, cereal en el que Andalucía es la principal productora del país.

En cualquier caso, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, avisaba recientemente de que la sequía haría caer un 7% el PIB de la autonomía, los economistas han matizado esta afirmación. De este modo, aclaran que el sector primario representa el 6% del PIB total, por lo que la incidencia de la falta de agua la cifran entre el 0,5% y el 1% del indicador.