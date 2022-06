El encendido pregón de María Peláe en el Pride de Torremolinos: “Si somos feministas, las trans son compañeras”

El pregón “con el corazón en la mano” de la cantante y compositora malagueña, María Peláe en el festival LGTBIQ+ de Torremolinos, se ha viralizado en redes sociales. Hablando por experiencia propia, Peláe es lesbiana, en su discurso, denunció la difícil infancia de las personas homosexuales y reivindicó sus derechos. “Lo último que querría sería frivolizar, banalizar y lanzarme al mundo de Mr. Wonderful”.

“De manera inconsciente, me ajusté a la heteronormatividad vigente, exigente y aún presente. Destinando a la anormalidad a la oveja descarriada”, ha señalado recordando su infancia. “Recuerdo como si fuera ayer esa eterna sensación de no entenderme”.

Peláe denunció la falta de “empatía y respeto” que han tenido que sufrir las personas del colectivo LGTBIQ+ durante su infancia, tanto por maestros y profesores. Además, describió la difícil etapa de aceptación por la que pasan muchas personas: “Lo intento, me fuerzo, me engaño, no puedo, silencio, pruebo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué soy? ¿Dónde encajo? Me miento”.

La malagueña ha expresado: “hay mucho que revisar de nosotres” porque “si somos feministas, las trans son como las demás compañeras”, ha reivindicado.

El sentido del “orgullo”

“¿Por qué un orgullo? Porque nos han robado la adolescencia, el codazo, las mariposillas en el estómago. ¿Quién me devuelve a mí esos años? El desarrollo personal sin miedo y prejuicios, por mis hijas, tus hijes y nuestros hijos por mucho que pique seguiremos haciendo este bendito ruido”, añadió la artista.

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, en una breve intervención recalcó que lo dicho por Peláe es “ley”. Así arrancó el mes del orgullo en Torremolinos, cuya planta hotelera está rozando el 100% de ocupación gracias al Pride. Según el Ayuntamiento, se están recuperando los niveles anteriores a la pandemia del turismo internacional.

Hasta este sábado se podrá disfrutar de distintas espectáculos y actividades culturales en la localidad malagueña. El Pride de Torremolinos 2022 acabará ese mismo día con la manifestación que saldrá a las 17.00 horas desde el Consistorio –primer año con carrozas–, y con la posterior la lectura del manifiesto a cargo de Cloe Aicart, una niña que junto con su madre intenta sensibilizar a través de las redes sociales del acoso que reciben los niños y niñas trans. “Su testimonio y experiencia vital, a pesar de su corta edad es un ejemplo para todos”, dijo la alcaldesa.