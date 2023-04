La falta de plantilla obliga al cierre de un parque de bomberos en la provincia de Granada

El parque de bomberos de Iznalloz, en Granada, ha permanecido cerrado y sin servicio durante 24 horas. La falta de efectivos del servicio de emergencias obligó al coordinador jefe de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI), dependiente de la Diputación de Granada, a inutilizar estas instalaciones durante el domingo y coordinar a los parques de Guadix y Granada capital para que diesen cobertura, en caso de necesidad, a los 15 municipios que están adscritos. Un asunto que para CCOO, UGT y el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) pone en el foco la precariedad de recursos humanos y técnicos que padecen estos profesionales. Este martes está prevista una reunión en la Diputación para tratar este asunto.

La APEI es una entidad de la Diputación de Granada que da servicio de bomberos a aquellas poblaciones que tienen menos de 20.000 habitantes. De hecho, el parque de Guadix se acaba de incorporar a la agencia porque el municipio ha bajado de esa barrera de habitantes y se ha acogido a la normativa que le permite sufragar la extinción de incendios con financiación provincial. Aquellas localidades que sí superan esa cifra de vecinos están obligadas a gestionar su propio parque, como ocurre en Granada, Baza o Motril. Lo que ocurre es que, desde hace ya tiempo, no hay personal suficiente en la plantilla de bomberos dependiente de la Diputación y los retenes se ven limitados, casi siempre, a tres efectivos.

Esto es precisamente lo que ha hecho que los bomberos de Iznalloz no trabajasen durante el domingo y parte del lunes. Como solo había dos profesionales disponibles, el coordinador jefe de la APEI optó por clausurar el parque y derivar el servicio de emergencias a Guadix y Granada capital. Sin embargo, para los sindicatos esta decisión supone “jugar a la ruleta rusa” porque el área de actuación es tan amplia que pone en peligro de catástrofe a las poblaciones más alejadas, como puede ser el caso de Montillana. Conscientes de que el cierre del parque de Iznalloz no es puntual y que se puede reproducir en otros lugares de la provincia, CCOO, UGT y SAB presionan a Diputación para que haya mejoras en la APEI.

Problemas enquistados

Para ello, este martes está prevista una nueva mesa de negociación en la que se tratarán los temas que denuncian los profesionales a través de sus secciones sindicales. El asunto primordial es el que pasa por el aumento de la plantilla para tener retenes más amplios que permitan actuaciones más seguras. No en vano, también denuncian que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se cumple correctamente porque los medios técnicos con los que cuentan no son los más óptimos y en algunos casos se encuentran obsoletos.

Lo cierto es que el panorama de la APEI no es nuevo. Desde hace años, los bomberos reclaman más esfuerzos por parte de la Administración para que el servicio de emergencias se preste como consideran que debería ser. En los últimos meses, se han producido varias mesas de negociación y reuniones informales para acercar posturas con la Diputación de Granada, pero a la vista de lo sucedido con el parque de Iznalloz es evidente que aún queda mucho camino por hacer.

“Los bomberos llevan años denunciando la falta de personal necesario para asistir a las emergencias y a los ciudadanos de las zonas operativas en los que se sitúan los parques de la APEI. Han asistido al pleno de Diputación desde Marzo de 2022, han escrito a la prensa denunciando esta situación de precariedad, han redactado propuestas y argumentado por activa y por pasiva la importancia de dotar al servicio de un mínimo operativo suficiente que posibilite prestar un servicio de calidad y seguridad para el ciudadano”, denuncian CCOO, UGT y SAB en un comunicado conjunto.

Voluntad de negociación

Por su parte, José Giralte, diputado provincial delegado de Recursos Humanos, defiende el derecho de los bomberos a protestar y exigir las mejoras que estimen oportunas, pero recuerda que este mismo año van a salir a concurso 19 nuevas plazas de profesionales. “Estamos intentando avanzar en la negociación, pero tenemos que hacerlo dentro de nuestras posibilidades presupuestarias”. Giralte afirma que todos los problemas que se han sucedido en los últimos años se han ido “solventando”. Si vuelve a suceder algo como lo ocurrido este fin de semana, entiende que habrá que “tomar medidas”.

Niega que se esté jugando a la “ruleta rusa” cuando se elige al parque de Guadix y al de Granada para dar cobertura a los pueblos que dependen de Iznalloz porque “hay que tomar decisiones y se han coordinado los equipos”. Con respecto a la falta de plantilla para cubrir retenes de más de tres efectivos, asegura que “no hay nada escrito en cuanto al número que debe haber” y pone de ejemplo el retén de Sierra Nevada en el que, durante la temporada, ha habido momentos de tres y cuatro bomberos. “No soy experto en seguridad y seguramente habrá un déficit en ese sentido, pero se está trabajando desde hace años para mejorarla”. Como los sindicatos, confía en que este martes puedan “acercar posturas” en la mesa de negociación.