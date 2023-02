Granada presenta ante el Supremo un recurso para reclamar la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial

El Ayuntamiento de Granada ha cumplido su amenaza y ha presentado ante el Tribunal Supremo el recurso por el que quiere seguir optando a acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Tras varias semanas de preparación, ha quedado presentado el escrito por el que la ciudad de la Alhambra pretende agotar todas las vías para que se aclaren los criterios técnicos que se han seguido para designar a A Coruña como le beneficiaria de esta institución, aunque Granada cumplía sobradamente con todos los requisitos. No se han solicitado, de momento, medidas cautelares para evitar que la ciudad gallega pueda acoger cuanto antes la AESIA.

Se trata así del último movimiento llevado a cabo por el Consistorio de la capital granadina después de que a principios de diciembre se conociese que sería la capital gallega la que se haría con la AESIA en detrimento de Granada y Alicante, las otras dos ciudades que también competían por ser sedes. Aquella decisión, adoptada por el Gobierno central a través del Consejo de Ministros, sentó tan mal en el tejido social y político a los pies de la Alhambra, que el alcalde socialista, Francisco Cuenca, encabezó desde ese momento una respuesta beligerante contra el Ejecutivo.

Desde el primer instante, Cuenca afirmó sentirse “destrozado” y “mosqueado” por la pérdida de una institución que en la ciudad se daba por segura y que era también una de las principales bazas electorales del PSOE de cara a las elecciones municipales del próximo mayo. Unido al resto de fuerzas políticas, instituciones y empresarios que han conformado la candidatura granadina, el regidor local exigió “transparencia” al Gobierno central para que se hicieran públicos los criterios técnicos que se han seguido para adoptar la decisión.

Ante la duda fundada de que se tratase de una solución política la designación de A Coruña como el lugar al que irá a parar la AESIA, desde Granada, empezando por la universidad y terminando por el propio ayuntamiento, se solicitó por escrito en varias ocasiones que se arrojase luz sobre los motivos reales detrás de la decisión. Tras varios renuncios y tiras y aflojas por parte del Ejecutivo, incluyendo una llamada de atención del secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidiendo “mesura” al alcalde Francisco Cuenca, el Consistorio en pleno aprobó acudir a la vía judicial que ahora se inicia.

Una cuestión de “transparencia”

Porque la falta de transparencia, que denuncia el Ayuntamiento de Granada por parte del Gobierno central, sobre los criterios que han seguido para elegir la sede es un asunto de relevancia a los pies de la Alhambra. Se asumía que la candidatura local era la mejor de las tres que optaban a acoger la AESIA, especialmente porque la Universidad de Granada lleva más de tres décadas siendo referente en inteligencia artificial, exportando científicos de reconocido prestigio en este campo. Sin embargo, el Consejo de Ministros optó por A Coruña.

Una decisión que se asume como política por los pasillos del Consistorio y que se lee en dos sentidos. Por una parte se entiende que Granada se ha quedado sin la AESIA porque la Agencia Espacial Española (AEE) ha ido a parar a Sevilla y esto dibujaba un mapa de descentralización que ubicaba a dos de las agencias estatales en el sur de España, generando un conflicto geopolítico. El otro motivo que esgrimen algunas fuentes del Ayuntamiento es que ha habido cálculo electoral por parte del Ejecutivo, precisamente pensando en las elecciones de mayo.

Como el PSOE parte de cara a dichos comicios en un proceso de bajada en intención de voto que beneficia al Partido Popular, hay quienes creen que el Gobierno central ha decidido premiar a A Coruña y Sevilla con dos agencias porque en ambas ciudades gobiernan los socialistas y es más fácil que puedan revalidar triunfo en ellas y no en Granada. Una cuestión que precisamente es el caballo de batalla del PSOE de Francisco Cuenca que tenía en la AESIA como su gran logro de mandato y que ahora ha tenido que convertirlo en una lucha sin siglas por el beneficio de la ciudad.

No obstante, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo no se resolverá a corto plazo. Fuentes judiciales consultadas explican que, como poco, el proceso puede demorarse más de un año y que para entonces puede quedar sin efecto porque la AESIA ya esté en A Coruña. No obstante, desde el Ayuntamiento de Granada insisten en que no se trata de una medida adoptada “contra nadie”, sino para exigir “transparencia”. En ese sentido, no se han solicitado medidas cautelares que impidan a la ciudad gallega poner en marcha la AESIA cuando lo estime oportuno, aunque desde la capital granadina no se descarta recurrir a esta opción.