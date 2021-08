La nueva amenaza de ruptura del apoyo de Vox al gobierno de coalición en Andalucía no ha hecho mella en los ánimos de la Junta. No ha sido la primera vez que los de Abascal cuestionan, al menos verbalmente, seguir apoyando las iniciativas parlamentarias de PP y Ciudadanos. Los últimos avisos vinieron a cuenta de la recepción de menores migrantes de Ceuta o de la polémica en torno a un espectáculo taurino protagonizado por personas con discapacidad, y este lunes fue el propio líder nacional de Vox quien alertaba de que rompía "todo contacto" con los socios andaluces si no daban cumplimiento a su acuerdo de investidura de enero de 2019. La respuesta del portavoz andaluz ha sido clara: "Seguimos siempre juntos", ha dicho Bendodo tras el Consejo de Gobierno, considerando la relación con la extrema derecha como "la más fuerte y estable de los últimos años entre un gobierno y un grupo parlamentario" porque "cuantas más veces se ha anunciado la ruptura, más acuerdos se sacan adelante" en virtud del "sentido de la responsabilidad" de Vox.

De hecho, la voluntad de la Junta es "culminar" la legislatura "para este primer Gobierno del cambio", y ha querido recordar que "el llamamiento al cambio era a tres bandas: PP, Ciudadanos y Vox", apelando a que "ninguno de los tres podemos defraudar las expectativas de cambio". "Los tres estamos sabiendo anteponer los intereses de los andaluces por encima de los intereses partidistas", ha argumentado Bendodo, quien apuesta por mantener "el pacto hasta el final de la legislatura". El modelo "funciona", ha esgrimido.

El portavoz, que ha concentrado las aspiraciones de la Junta en "la lucha contra la pandemia y la reactivación económica y la creación de empleo", reconoce "discrepancias" porque "somos partidos distintos y de esas discrepancias salen mejores leyes". Bendodo prevé que las elecciones al Parlamento de Andalucía sean "a finales de 2022", señalando que "la disolución sería en el mes de octubre" y que resta por delante "un año de intensa y fructífera legislatura". "En este año las tres fuerzas vamos a dar lo mejor de nosotros mismos", ha anunciado.

Bendodo ha defendido la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2022 porque "la estabilidad es el hecho diferencial de Andalucía respecto a otros territorios", apuntando que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dado instrucciones al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "para negociar con todos los grupos los Presupuestos en tiempo y forma". En ese sentido, ha indicado que "la voluntad de todo el gobierno" es sacar adelante el Presupuesto de 2022 pero, si no hay apoyos parlamentarios suficientes, la alternativa sería prorrogar el actual. Sería "la última opción", ha considerado Bendodo, porque el horizonte electoral se sitúa a finales de 2022 "con los cuatros Presupuestos aprobados en tiempo y forma", desechando la mesa de negociación sobre las cuentas autonómicas que este lunes proponía el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.