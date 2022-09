El juzgado investiga también al exlíder de Vox Andalucía y sus exsocios por ayudas públicas millonarias en Extremadura

El juzgado de Sevilla que viene investigando un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria por parte de Francisco Serrano, ex líder de Vox en Andalucía, y sus dos ex socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, tiene en su poder un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde se advierten otras irregularidades del entramado empresarial del que participó Serrano, del que terminó desvinculándose antes de volver a ejercer como juez en abril de 2018. Apunta el informe policial que se usó el dinero de la ayuda ministerial mencionada para diseñar “una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura”, llegando previamente a emplearse un millón de euros en la constitución de otra empresa, Pellex Energía, que después sería retirado “una vez cumplido su objetivo de simular solvencia” ante la administración pública extremeña.

Dice la UDEF en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que ha adelantado este lunes el Grupo Joly, Serrano “pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial”. Cabe recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de la empresa en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido tras aquella querella y después, en septiembre, su escaño.

“Maniobras propias del blanqueo de capitales”

Como ya informó este medio, se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no ha recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indicaron fuentes oficiales de esta comunidad autónoma, que detallaron el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) y Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

En agosto de 2017, Enrique Pelegrín, en representación de Pellex Energía, y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, firmaron un protocolo para el aprovechamiento sostenible de los espacios forestales junto a las sociedades Macorela y Ecovías&C. El nuevo atestado policial señala que con la estructura creada se pretendía por parte de los investigados “dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia”, detallando que con los fondos del Ministerio que se vienen investigando, denominados Reindus, hubo “numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales”. Señala el informe también que las empresas Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía recibieron una subvención de dos millones de euros cada una de una convocatoria para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.

A ese repecto, señalan los agentes policiales que relacionada con esas subvenciones no se ha encontrado “información alguna al respecto de cómo se iban a financiar los proyectos, más allá de los presupuestos desglosados para justificar el importe de las subvenciones solicitadas”, concluyendo que “se ignora cómo pensaban financiar el resto de los proyectos los promotores y no se incluye información financiera al respecto”.