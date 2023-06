Cádiz se apunta a las series acogiendo el mayor festival internacional del sur de Europa

Las series viven un auge incuestionable, y Cádiz quiere surfear esa ola. Así queda de manifiesto con la presentación a los medios este lunes de una nueva cita, el South Series International Festival, que se celebrará en la capital gaditana del 7 al 12 de octubre y pretende hacer de ésta una referencia a escala global.

Así lo ha manifestado el director de la cita, Joan Álvarez Valencia, quien ha subrayado que el South será un festival “de clase A”, que hasta ahora no existía en el calendario cultural andaluz. Una iniciativa de la empresa Womack respaldada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y financiada con fondos europeos, cuyo objetivo de entrada es “situarse en una o dos ediciones en el mapa de los grandes festivales europeos”, señaló Álvarez Valencia. Queremos hacer del South una de las grandes celebraciones de series a nivel mundial.

El Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, junto a otros importantes agentes del sector como Mediaset o Canal Sur, se han sumado también al patrocinio de este festival que tendrá el Palacio de Congresos como sede principal, y otras secundarias como la Casa de Iberoamérica o el Castillo de Santa Catalina. “Queremos que toda la ciudad tenga presencia en este evento”, han afirmado los representantes institucionales.

'Hecho en Cádiz'

“Estamos con Cádiz”, ha reiterado el director del South. “Pocos lugares tan receptivos para un empeño cultural, más ahora, que la Junta está en un momento espléndido: desde fuera se ve que está haciéndose algo que va a colocar la autonomía en el top de la apuesta por la cultura. Este es un festival hecho en Cádiz, pero que va a tener una dimensión global, europea, española y andaluza”.

Partiendo del dato “nada baladí” de que “de cada 20 series más vistas de Netflix en todo el mundo, siete son españolas”, esta cita de la industria audiovisual con el público cuenta en solo una semana con 300 producciones inscritas, procedentes de 23 países distintos de varios continentes, como Nueva Zelanda, Argentina, Arabia Saudí, Uzbequistán, Taiwán, Filipinas o Iraq.

El programa del South contará con cuatro secciones con visionados: Coming next y Unscripted, donde se presentarán los estrenos de ficción y no ficción de la próxima temporada, que mirará a las novedades en no ficción; mientras que Series que son joyas recuperará algunos de los grandes títulos de las últimas temporadas, y Series hechas en Andalucía pondrá el foco en la industria andaluza.

Gran Bretaña, invitada

Asimismo, esta primera edición tendrá a Gran Bretaña como país invitado, pero también tendrá el gran foco principal en cómo se hacen y cómo se pueden reforzar las series en español con actores, escritores, productores, analistas, instituciones de España, América Latina y los Estados Unidos. El programa se completará con clases magistrales, homenajes, galas de apertura y clausura. “Vamos a por todas”, ha concluido Álvarez Valencia.

“South Series es para la ciudad de Cádiz una alegría”, ha aseverado por su parte Bruno García, alcalde de Cádiz. “Entendemos el progreso desde la economía y el empleo, pero el progreso real se ve desde la cultura. Y desde el ayuntamiento lo tenemos claro: vamos a reforzar la actividad cultural en Cádiz y propuestas como la que hoy presentamos, una iniciativa de primer nivel” que viene a contribuir a esa “idea de progreso desde la cultura que promoveré desde el consistorio gaditano”. Asimismo, el regidor ha recalcado la apuesta municipal por la cultura, el flamenco, la literatura, la historia, y la industria audiovisual, con la que ya se ha tenido contacto con la Cádiz Film Office durante años. Por lo tanto, apostilló, “colaboración total”.

Por su parte, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía clausuraba el turno de intervenciones destacando que el South Series viene a “cubrir un hueco que estaba sin atender: un festival de series de categoría internacional”, alineado con “el programa cultural del Gobierno andaluz, que entiende a la cultura como un motivo de hacer de la nuestra, una sociedad cada vez mejor”. Y añadía que Andalucía es la comunidad autónoma “con la mejor red de festivales para el audiovisual. South Series va a potenciar el lugar de Cádiz en el mapa del turismo audiovisual y para apoyar el trabajo de la Film Commission y atraer y aumentar el número de rodajes venidos de todo el mundo, además de comportar un impacto económico de 12 millones de euros”.