"Gracias a la película, mi vida ahora es más rica"

"Esto es muy importante para las personas con discapacidad para que la gente sepa que somos personas normales, que no tienen que discriminarnos porque nos sentimos mal. Hay gentuza que son crueles con nosotros. Ahora nos ven de otro modo". Así se expresa José de Luna, uno de los actores de Campeones, una película vista por más de tres millones de espectadores y que ha sido elegida para representar a España en la categoría de mejor película de habla no inglesa de los Óscar.

Y el éxito en taquilla o el reconocimiento de la industria puede ser lo menos importante para una película que ha roto barreras, que ha dado visibilidad a las personas con discapacidad intelectual para demostrar que son capaces de hacer reír o de hacer llorar. Por eso ahora son recibidos como estrellas y son admirados por niños y un público joven que ven en ellos lo que son: actores.

José de Luna recibió en Jerez junto a su compañero Fran Fuentes uno de los premios que entregó Upacesur en su gala por sus 40 años, en la categoría de 'acción cultural y científica'. La película desmonta en dos horas todos los mitos y prejuicios sobre la discapacidad intelectual contra los que el movimiento asociativo lleva trabajando casi medio siglo en España al poner frente al espectador la verdad de estas personas.

"Es un premio para todo el equipo de la película porque hemos hecho un top 3 en la taquilla, de las mejores de este año. No esperábamos algo así y nos han seleccionado para los Oscar y eso ya son palabras mayores. Yo siento felicidad. Un premio vale mucho más que el dinero y que la gente vaya a vernos es lo mejor", afirma De Luna. Su compañero Fran Fuentes es más tímido. "Me ha gustado mucho hacer la película y me he reído mucho. Me lo he pasado bien con Javier Fesser y con Javier Gutiérrez y mi favorita es Athenea Mata", reconoce.

Allende López Tirado, de la Fundación Amás, admite que "ha habido un cambio desde la película hacia fuera, hacia la sociedad, un cambio de concepción absoluto. La gente que ya antes se acercaba se acerca ahora de otra manera y la que no se acercaba, ahora se acerca. Se han roto todos los miedos, las barreras a preguntar. Han pasado de ser invisibles a estar en el foco. Pero también hemos descubierto cosas hacia dentro en organizaciones como Amás o Upace, que hay otros modos de empleo y que la cultura es una parábola enorme a la visibilidad. Se han modificado nuestras propias estructuras".

Y más visibilidad habrá si la película llega finalmente a Los Ángeles, a la gala de los Oscar. Habrá una primera criba en noviembre, otra en diciembre y en enero primero se seleccionarán nueve películas y de esas nueve cinco resultan nominadas. Sería un hecho histórico porque, como explica Allende López, "no hay un precedente de una película de la discapacidad intelectual tocada tan de lleno con un protagonismo coral". De momento, cuentan con 11 nominaciones a los premios Goya.

Tanto interés ha despertado lo que hay detrás de la película que cuando se estaba haciendo un making of se vio que había mucho contenido de la historia de los chicos, lo que había detrás, que Morena Films con la dirección de Álvaro Longoria ha creado el documental Ni distintos ni diferentes: Campeones. Se estrenó el 9 de noviembre en cines y es un recorrido desde que eran pequeños, sus expectativas de futuro y ver cómo las familias han ido viviendo sus historias.

"Lo he pasado mal cuando estaba en el instituto. Ahora todo ha cambiado. Estoy haciendo un curso de informática y quiero escribir un libro, como una biografía sobre la película". Son las sensaciones y los proyectos de José de Luna, del que algunos se reían cuando decía hace años que quería ser actor. Ahora es famoso y le llueven las peticiones de amistad en Facebook e Instagram. "Conocer a gente es lo que más ilusión me hace. Gracias a la película mi vida ahora es más rica", reconoce.