Garzón resta importancia a Más País: "No estamos preocupados"

Alberto Garzón ha presentado este martes la lista de Unidas Podemos por Málaga a las elecciones generales, con las que IU persigue un objetivo: que todo siga igual. Es decir, conservar los dos diputados que logró en los comicios de abril. Aunque ha asegurado que aspira a revalidar "como mínimo" el resultado, antes Toni Valero había recortado el objetivo hasta situarlo en dos escaños: "Que Alberto [Garzón] y Eva [García Sempere] repitan como diputados". En IU son conscientes de que el segundo está en el alambre, y que se enfrentan a dos obstáculos a los que dan diferente peso: la dispersión del voto de izquierdas por la aparición de Más País y la desmovilización.

El escaño de Eva García Sempere fue el último en liza en las elecciones del pasado abril, y fue a parar a Unidas Podemos por apenas 3.000 votos. Una diferencia demasiado corta como para que no penda nuevamente de un hilo. García Sempere vivió aquella noche electoral, en la que Unidas Podemos perdió 22.000 votos en Málaga, con los nervios de quien se juega un escaño con el PP a cara o cruz. Salió cara para Unidas Podemos, pero la repetición obliga a repetir el envite, con algunos elementos nuevos.

El primero es la posible desmovilización del electorado de izquierdas, que Unidas Podemos tratará de contrarrestar programando una campaña potente. Podemos tuvo una presencia muy discreta en la anterior campaña electoral. IU copaba los dos puestos de salida (Garzón y García Sempere) y asumió el peso de la campaña. A diferencia de elecciones anteriores, no hubo mitin conjunto de Pablo Iglesias y Garzón. Iglesias sólo pisó Málaga para un acto en la universidad, mes y medio antes de la cita electoral.

El segundo factor que puede alterar el tablero es la candidatura de Más País, que presenta por Málaga a Carmen Lizárraga (exdiputada por Granada) y a Francisco Jurado (exasesor del parlamentario andaluz Juan Manuel Moreno Yagüe). "No estamos preocupados en absoluto. Lo que manifiestan las encuestas es que no alteran mucho las circunstancias", ha asegurado Alberto Garzón, a quien ha secundado Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía: "No sabemos ni siquiera qué tipo de programa confrontaríamos, porque no hay un programa al otro lado. No hay al otro lado una organización asentada, ni siquiera una plataforma electoral que se presente en toda Andalucía".

En IU confían en que la debilidad orgánica pasará factura a las candidaturas de Más País, y resaltan que Errejón ha configurado una lista que no gusta ni a los escasos errejonistas de la provincia, que no estarían muy dispuestos para hacer campaña. Incluso algunos ilustres como Alberto Montero han mostrado públicamente su decepción. En IU creen que una eventual candidatura del exdiputado y excolaborador de Errejón sí podría haber alterado sustancialmente el equilibrio de fuerzas, pero que Carmen Lizárraga no atraerá voto en una provincia donde es, por el momento, muy desconocida. "Errejón podrá restarnos votos, pero la lista no nos hará más daño".

El barómetro de Celeste-Tel publicado hoy por eldiario.es augura que Más País (en coalición con Compromís) entrará en el Congreso con nueve diputados. Sin embargo, Unidas Podemos no acusa especialmente esta irrupción. Lograría 37 escaños, cinco menos que en abril, pero los mismos que le otorgaba el sondeo previo a la irrupción de Más País. El 11,3% de los votantes de Unidas Podemos el 28 de abril votaría ahora a Más País.

Garzón: menos Juego de Tronos y más programa

Garzón y García Sempere han presentado la candidatura en la sede de IU, lo que demuestra el peso en la candidatura de Unidas Podemos para Málaga. El sindicalista Ramón González es el primer candidato de Podemos, en el puesto 3, aunque es más conocido por su papel en el conflicto laboral de los bomberos con el ayuntamiento de Málaga. Isabel Reyes ocupa el cuarto lugar (fue tercera en abril) y Carmen Molina, que ha abandonado Equo recientemente, va en quinta posición.

"No será una campaña de repetición, porque hay elementos que se han movido", ha aventurado Alberto Garzón, citando la reciente predisposición de Ciudadanos a facilitar un gobierno del PSOE, que habría conseguido "ablandar" al partido de Rivera. "Se están dando las condiciones para una gran coalición", ha advertido: "Nuestro temor es que el PSOE sume con Ciudadanos y el PP, y cuanta más fuerza tengamos más difícil va a ser eso".

El diputado malagueño ha asegurado que esta novedad no cambia la posición negociadora de Unidas Podemos, y ha insistido en que la coalición estará dispuesta a abordar una nueva negociación, siempre que sea programática. "Es importante que la política hable en esta campaña no tanto de Juego de Tronos sino también de programas políticos".

"Vamos sin miedo y con la conciencia tranquila", ha señalado Garzón, quien ha acusado al PSOE de cambiar de posición para evitar llegar a un acuerdo con Unidas Podemos en la legislatura fallida. "Han ido a elecciones para ablandar a Ciudadanos, y ha funcionado".

Por su parte, Toni Valero ha avanzado una candidatura muy volcada con los intereses territoriales, con el objetivo de que "Andalucía esté en pie de igualdad" con otros territorios. Este elemento territorial puede ser un eje discursivo frente a la candidatura de Más País. Además, Valero ha echado mano del diccionario para reafirmarse en que Esperanza Gómez, hasta ahora senadora por Adelante Andalucía, y cabeza de lista en Sevilla por Más País, es una tránsfuga. "Además, con cierta nocturnidad", ha añadido.