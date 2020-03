El Gobierno andaluz avisa de la llegada "inminente" de un avión con mascarillas frente al coronavirus: "Estamos necesitados de material"

La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes la llegada "inminente" de un cargamento de material de prevención y protección ante el coronavirus. Una compra "externa", según la ha definido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que llega después del cruce de cartas entre este y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Gobierno de España negó que hubiera requisado material sanitario. "Lo teníamos medianamente resuelto, pero llegó el decreto del Gobierno", ha dicho Aguirre en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde la Junta ha anunciado dos planes de contingencia.

Ante esa situación, según el consejero, "hemos encontrado nuevos mercados, a precios muy competitivos", ha presumido Aguirre, que "nos van a abastecer" y que dispondrá un "estocaje suficiente" que se enviará "donde vemos que se necesita", haciendo especial hincapié, más allá de los centros sanitarios, a las residencias de mayores y al personal de ayuda a domicilio, donde han ido a parar este jueves más de 150.000 mascarillas.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha abogado en ese sentido por "mejorar la coordinación" en todos los ámbitos con el Gobierno central, y también "para que llegue el material sanitario". "Tenemos propuestas para todos los españoles, es hora de cooperar por el bien común", ha apostado. "Nos preocupa la situación de los profesionales sanitarios. Nuestro principal abastecedor ya no lo tenemos, pero hemos encontrado nuevos mercados y vamos a disponer en uno o dos días de dos millones de mascarillas para el sistema sanitario público andaluz, también para la atención domiciliaria y para las residencias de mayores para que no se expanda el coronavirus entre los más vulnerables", ha remarcado el consejero Aguirre, más allá de la "cuota" que le corresponde a Andalucía por parte del Gobierno español.

225.000 mascarillas en unas horas

Según ha comentado Aguirre, en Andalucía hay más de 200 personas del sistema sanitario con COVID-19, señalando que ha pedido al Ministerio que no pare el envío a nivel de aduanas. El consejero ha detallado que en pocas horas llegarán 225.000 mascarillas, señalando en cualquier caso que el Gobierno está mandando mascarillas, 160.000 en concreto. En todo caso, Aguirre ha enviado un mensaje de tranquilidad porque, a día de hoy, los centros de salud y hospitales disponen de los medios necesarios.

"El consejero de salud no ha dicho mentiras. Teníamos un contrato [con una empresa de Jaén]. Entendemos que todo se centralice en Madrid pero estamos necesitados de material. No queremos hacer polémica de esto", ha dicho Bendodo, quien ha anunciado la "llegada inminente de un avión" con material de prevención y protección. "No queremos polémicas. Las cartas que se han mandado eran necesarias", insistiendo en "que nadie intente sacar rédito político" y lanzando al tiempo un "mensaje de colaboración" en el mismo sentido a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía.

Según informaron el otro día fuentes del Ministerio, "las comunidades autónomas, como titulares de la gestión sanitaria, son las responsables de comprar estos equipos de protección. Esa situación no ha cambiado. Y pueden seguir comprando este material".