Andalucía anuncia dos planes de contingencia contra el coronavirus, con más de 26.000 camas en caso de alcanzar 15.000 casos positivos

La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes dos planes de contingencia contra la expansión del coronavirus en la comunidad autónoma que contaría con la disponibilidad total de 26.097 camas para la atención de pacientes en caso de alcanzar 15.000 casos positivos. Dichas camas están o estarían ubicadas, tanto en la sanidad pública como en la privada, en hospitales y unidades de cuidados intensivos (UCI), principalmente, pero a las que se sumarían quirófanos, salas de reanimación con respiradores, camas de hotel y camas que se habilitarían en las residencias de tiempo libre, de estudiantes, de jóvenes y de mayores, tanto públicas como privadas.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha destacado que el Gobierno autonómico ha querido "volver a adelantarse a los acontecimientos" con dos planes, (Plan 9.000 y Plan 15.000) para "tener todas las previsiones y barajar todos los escenarios" con 9.000 y con 15.000 afectados aunque esa situación "puede que llegue o puede que no". El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, previo el pasado miércoles que Andalucía alcanzara los 9.000 contagios por coronavirus antes de 15 días, es decir, antes de que empiece abril.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha sido el que ha ofrecido más datos y detalles de estos planes, recordando algunas medidas sanitarias ya tomadas, como la la anulación de todas las operaciones y consultas excepto las oncológicas, de embarazos y de transplantes. Aguirre ha presumido de que la implantación de los planes 9.000 y 15.000 ha sido "darle a un botón" porque "desde el 27 enero se empezó a trabajar en esots planes", basados en una proyección estadística" y ante "escenarios hipoteticos".

Aguirre se ha centrado en los datos defintivos para el plan previsto para 15.000 contagiados. "Todo está perfectamente controlado, lo que no sabemos es la evoución que tendrá el virus", destacando también que hasta 7.430 profesionales sanitarios podrían sumarse entre 3.378 licenciados y jubilados y 4.052 en enfermería, así como liberados sindicales que trasladen su disponibilidad.

Hoteles y otras medidas

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno autonómico "está haciendo todo lo que está a su alcance y más", abogando por "sumar todos los esfuerzos inviduales", agradeciendo la labor y el esfuerzo de diversos colectivos, en especial el sanitario, para tratar de atajar la propagación del virus y destacando que los andaluces están asistiendo a los hospitales "con responsabilidad" para no colapsar los servicios sanitarios como se le había pedido a la ciudadanía.

Bendodo también ha anunciado que la Junta ha dado ya los primeros pasos para la medicalización de hoteles en Andalucía para liberalizar espacios de los hospitales aunque de momento "no es necesario". El objetivo es "ir descongestionando hospitales e ir liberando espacio para pacientes leves". "Es nuestra obligación adelantarnos al avance del virus", ha señalado.

El también consejero ha recordado la movilización de mil millones aprobada la semana pasada para que la crisis sanitaria no derive en una crisis económica. En esa línea ha anunciado que este viernes se han adoptado acuerdos para otros colectivos, con un decreto ley educativo, por ejemplo, que "salvaguarda el empleo entre 9.000 y 10.000 trabajadores". También ha señalado que la Junta no va a suspender los pagos a escuelas hogar y escuelas infantiles, recordando el "mantenimiento de las tres comidas a 18.000 menores en riesgo de exclusión", entre otras cuestiones, destacando que la Junta quiere servir de "red de seguridad para que los sectores más desfavorecidos no sufran un perjuicio añadido".

Asimismo ha indicado que otros sectores como el de la flor cortada y la flor ornamental también tendrán apoyo por parte de la Junta. En el aspecto agrario se han pedido al Gobierno central "instrucciones claras" para favorecer el traslado de los trabajadores a las explotaciones agrarias y, también, que se atajen las consecuencias del cierre de fronteras ante la no llegada de un contingente de 9.000 personas para la recolección de la campaña agrícola, como informó este medio.