Ocho de cada diez contratos firmados por jóvenes este año en Andalucía han sido temporales

Ocho de cada diez contratos que en este 2021 han firmados por jóvenes de hasta 25 años en Andalucía han sido temporales, igual que lo han sido casi la mitad de los suscritos por el grupo de edad de entre 25 y 35 años, según se desprende del estudio de Oxfam Intermón'Tiempo de precariedad', donde señala el despido de personas con contrato temporal como una forma de gestión habitual de la incertidumbre económica y que contribuye, así mismo, a engrosar la desigualdad en España.

En los nueve primeros meses del año, y según un análisis realizado por la organización de los datos de la Encuesta de Población Activa, la temporalidad en los nuevos contratos se mantiene por encima del 80% en los tres trimestres de 2021 para menores de 25 años. Según fuentes de Oxfam, Andalucía presenta las peores cifras de temporalidad juvenil por comunidades autónomas en jóvenes menores de 25 años y se sitúa como la segunda región por la cola para jóvenes con edades entre 25 a 34 y mayores de 35 años.

De acuerdo a estas fuentes, la tasa de temporalidad de las mujeres menores de 35 años supera 3,5 puntos porcentuales con respecto a los hombres menores de 35 años. Otro dato interesante es que, para los menores de 25 años, la tasa de contratos temporales parciales (el contrato que la organización considera más precario) en Andalucía ha pasado de 15,26% en el primer trimestre de 2008 a 25,74% en el mismo periodo de 2021. Es decir, un aumento de más de 10 puntos. Para jóvenes con edades entre 25 y 24 años, ese dato ha pasado en 13 años de 7,25 en 2008 a 10, 94 en 2021.

A nivel nacional, antes de la crisis de la COVID-19, una de cada tres personas jóvenes asalariadas menores de 35 años estaba en situación de pobreza laboral. "La temporalidad en España no es solo excesiva, sino que es hoy peor que hace más de una década. Vemos como la duración media de un contrato temporal es de 54 días, mientras que en 2011 era de 69 días. Más de la mitad de los contratos de menos de siete días de duración firmados este año corresponden a menores de 35 años. Y no todo lo podemos justificar por la pandemia, ya que antes de ésta más de uno de cada cuatro contratos firmados no sobrepasaba la semana de duración", señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. Las cifras dadas a conocer por Oxfam este jueves sitúan a España como el país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad, casi duplicando la media comunitaria para 2020 y superando en 5 puntos porcentuales a Portugal, que se sitúa segundo en la lista.

Según la organización, "la anómala temporalidad del mercado español condena a quienes la padecen a vidas más inestables y con menos ingresos". "En España, las personas jóvenes son, junto con la infancia, el grupo de edad en mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Una de cada cuatro personas menores de 30 años vive por debajo del umbral de pobreza en nuestro país. Detrás del problema se esconden un mercado laboral disfuncional y un sistema de protección social que no hace lo suficiente por ellas, y que aboca a toda una generación a la precariedad", apunta Ozfam Intermón.