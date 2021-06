Falsa mejora laboral en Andalucía: la pandemia reduce bruscamente los contratos temporales a costa de miles de puestos de trabajo

España es campeona europea, pero en trabajo temporal. El Gobierno estatal se ha comprometido en Bruselas a reducir la excesiva temporalidad del empleo en nuestro país y plantea cinco medidas. La ministra Yolanda Díaz llamó el otro día a los empresarios a superar esa cultura de la temporalidad: "Es vergonzante", dijo. En Andalucía, la situación no es muy diferente, aunque los contratos temporales han vuelto a los niveles de 2013. Lo que podría ser una buena noticia a nivel autonómico, en favor de la contratación indefinida y mayor estabilidad laboral, se convierte directamente en todo lo contrario: destrucción de miles de puestos de trabajo, según denuncian CCOO y UGT. La brusca bajada de la temporalidad en el año de la pandemia se aprecia en los datos: Andalucía, en el intervalo temporal entre mayo de 2020 y abril de 2021, registró 796.390 contratos temporales menos respecto al periodo mayo 2019-abril 2020. Y no es que pasaran a ser indefinidos sino que los contratos se extinguieron, no fueron renovados, lo que dejó en situación de desempleo a miles de andaluces.

Lo resume así el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO Andalucía, Sergio Santos: "Hay una falsa bajada de la temporalidad, porque está sustentada en la no renovación de los contratos temporales, no en el incremento de la contratación indefinida". Según detalla, frente a los 186.042 contratos indefinidos existentes en Andalucía a finales de 2020 (había 246.017 a las mismas alturas del año anterior) hay más de de 3.770.708 contratos temporales (4,95 millones en el año anterior). "En contratación temporal estamos en las cifras de 2013 y en contratación indefinida se ha vuelto a 2016. Es un retroceso absoluto, de 1,3 millones de contratos temporales menos si comparamos la cifra a año cerrado, de finales de 2019 a finales de 2020", comenta el representante sindical.

Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 disparó la contratación temporal en España, la terrible realidad es que, pese a que la pandemia ha dejado en Andalucía esos miles y miles de contratos temporales menos, la mayor parte de ellos directamente se han extinguido, a tenor de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que facilita CCOO-A. "Que la temporalidad está bajando puede sonar bien porque pudiera ser que se está modificando el sistema de contratación y está mejorando la calidad, pero lo que está pasando es que los contratos han ido terminándose y no están renovando las contrataciones. Ese es el problema", comenta Santos.

"Los empresarios siguen sin apostar por la contratación indefinida"

"En caso contrario, estaríamos hablando de un incremento de la contratación indefinida, que no se está produciendo, porque hay 71.000 contratos indefinidos menos en el año 2020 pese a las facilidades a las empresas en cuanto a ayudas, ERTE, etc", añade. Santos alude a una cierta reconversión de contratación temporal a indefnida, pero "el grueso fundamental es la extinción de contratos temporales".

Según el sindicalista, "ha habido una expulsión del mercado de trabajo de una cantidad importante de personas, con una pérdida de empleo general de 53.000 personas en lo que va de pandemia. Y los empresarios siguen sin apostar por la contratación indefinida".

Santos muestra su preocupación ante un dato del desempleo que, pese al descenso conocido el pasado miércoles, mantiene a 194.000 personas paradas más que en el año 2019 y deja a Andalucía rondando el millón de desempleados. CCOO insta al Gobierno central a cumplir con su compromiso de eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral que generan precariedad laboral, temporalidad, parcialidad involuntaria y empleo de baja calidad. "La Junta está obligada a ejecutar de manera urgente y no con cuentagotas, como lo está haciendo, las Políticas Activas de Empleo, y poner en marcha los fondos que vienen del Estado dirigidos a mejorar la empleabilidad de los andaluces", considera.

A juicio de Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales de UGT Andalucía, "hay menos contratos temporales pero no porque se hayan convertido en contratos indefinidos sino porque ha decaído la actividad desde que se inició la pandemia, con sectores que han estado prácticamente cerrados o a muy baja actividad, que se nutren de contratos temporales como restauración u hoteles, principalmente". "También es verdad que ha habido otros trabajadores con contratos temporales cuando se declaró el estado de alarma que están incluidos dentro de los ERTE, y que puede ser otra razón de que del año pasado a este año haya menos contratación temporal", indica este representante sindical.

Para Miguel Montenegro, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Andalucía, Ceuta y Melilla, "el empleo en Andalucía, ademas de ser el más grave de los problemas actuales para la clase trabajadora al encabezar todos las estadísticas de desempleo del país, sufre una parálisis dado el hundimiento incluso de la contratación temporal y precaria, a la vez que continúan apareciendo ERTEs fraudulentos que han realizado los empresarios andaluces durante la pandemia".