La paradoja de Adelante Andalucía: cómo hacer más con menos diputadas

Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez encaran la próxima legislatura envueltos en una curiosa paradoja. Tendrán una quinta parte de los diputados que tuvo en la anterior (tras la escisión con IU y Podemos) y, por tanto, menos capacidad de presentar iniciativas legislativas o controlar la labor de Gobierno; pero al mismo tiempo confían en que el hecho de que sus dos diputadas vayan a ser las únicas del Grupo Mixto las coloque, en la práctica, en una situación mucho mejor que la que han tenido en los últimos dos años. Sin embargo, aún está por concretarse el margen de maniobra con el que contarán Teresa Rodríguez (elegida por Cádiz) y Maribel Mora (por Sevilla), algo que dependerá de las decisiones que adopte la Mesa del Parlamento, según fuentes de la cámara legislativa andaluza.

La legislatura pasada está marcada en la izquierda andaluza por la traumática ruptura de Adelante Andalucía, que dejó a los de Teresa Rodríguez con las manos atadas a mitad de partido: con once diputados (de los 17 con que originalmente contaba Adelante), pero sin recursos y sin apenas capacidad para hacer trabajo legislativo desde el grupo de no adscritos. Desde que se produjo la escisión con IU y Podemos, los once diputados que lideraba Rodríguez debieron conformarse con hacer preguntas escritas y alguna pregunta oral, compartiendo el grupo de no adscritos y despacho con Luz Belinda Rodríguez, ex de Vox hasta que se pasó a Falange.

Por eso, fuentes de la candidatura inciden en que, aunque en algún momento contemplaran la posibilidad de lograr un resultado algo más favorable y hasta tres diputados, las elecciones de este domingo les colocan en una posición mejor de la que tenían. Teresa Rodríguez explicó este lunes en Carne Cruda que, con dos diputadas, Adelante Andalucía tendrá la posibilidad de presentar iniciativas legislativas, debatir proposiciones de ley o preguntar al presidente. “Dos diputados es buena noticia, porque nos permite hacer zarpar un barco”, dijo Rodríguez. Ese barco es “un espacio andalucista de izquierdas”.

En la candidatura resaltan que han logrado casi 170.000 votos a pesar de una campaña marcada por las limitaciones económicas (las subvenciones electorales se asignaron a la otra parte de la escisión, Por Andalucía) y la invisibilidad, aseguran, en los medios públicos, si bien Rodríguez pudo participar en los dos debates televisados en RTVE y RTVA.

Una interpretación del Reglamento sin precedentes

En Adelante Andalucía cuentan con que, a efectos prácticos, el grupo mixto servirá para lo mismo que si tuvieran grupo propio, dado que no compartirán el espacio con ninguna otra fuerza política. Creen que el margen de maniobra es tan amplio como lo permite el Reglamento del Parlamento, y básicamente el mismo que el resto que tendrán las demás fuerzas políticas con grupo propio (para lo que se requieren cinco diputados). Si así fuera, la portavoz podrá intervenir en Pleno con el mismo tiempo de duración que cualquier otro.

Sin embargo, fuentes del Parlamento Andaluz explican que la amplitud del margen de maniobra con el que contará el grupo mixto dependerá finalmente de los acuerdos que adopte la Mesa, donde se reflejará la nueva mayoría absoluta del Partido Popular. No hay precedentes a los que acudir. Desde 2001, cuando Ricardo Chamorro y Pedro Pacheco abandonaron el Partido Andalucista, no ha habido grupo mixto en el Parlamento Andaluz, y aquella situación se produjo antes de la aprobación de un nuevo Reglamento de la cámara, en 2005.

Las fuentes consultadas dudan de que, por ejemplo, la portavoz del Grupo Mixto pueda formular preguntas orales al Presidente en igualdad de condiciones que los partidos con grupo propio. El Reglamento garantiza que cada “grupo parlamentario” puede incluir al menos una pregunta dirigida al Presidente en cada sesión, pero ningún artículo explicita que el grupo mixto pueda considerarse un “grupo parlamentario”.

Otro ejemplo: en cada sesión plenaria pueden sustanciarse hasta un máximo de ocho preguntas que tengan por objeto “cuestiones o temas de máxima actualidad”, garantizando un mínimo de una pregunta por grupo parlamentario. Si se aplicara un criterio estrictamente proporcional, la asignación de una de esas preguntas correspondería a las dos diputadas de Adelante solo excepcionalmente.

Las dos diputadas de Adelante Andalucía se enfrentarán además a otro hándicap derivado de sus propias fuerzas: la capacidad limitada que tienen solo dos personas para realizar propuestas legislativas o integrar todas las comisiones parlamentarias.

Buscando “espacios de encuentro” con Por Andalucía

La otra gran duda que tendrá que despejar Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía es la relación con sus antiguos compañeros de Por Andalucía. Dos años llevan a la gresca, y por el camino Rodríguez y el grupo de Anticapitalistas fueron expulsados del grupo parlamentario, una decisión sobre la que aún debe pronunciarse el Tribunal Constitucional. Adelante Andalucía no se integró en la confluencia de izquierdas, y ya en la campaña, Por Andalucía pidió a la Junta Electoral que excluyera a Adelante Andalucía de los debates televisados, lo que no ayuda a cerrar heridas. El resultado de esta división es que se perdieron 135.000 de los 584.000 votos que la anterior confluencia de Adelante Andalucía recibió en 2018.

Este lunes, Rodríguez reprochó a Inmaculada Nieto (candidata de Por Andalucía) que les “echaran”, y pidió que “en algún momento entiendan que nosotros existimos, que no se nos puede seguir agrediendo, ninguneando o expulsando”, en una entrevista en Canal Sur. Luego se mostró dispuesta a enterrar el hacha de guerra, recuperando “espacios de encuentro” y una “buena relación” con Por Andalucía.