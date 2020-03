El presidente andaluz convoca a Susana Díaz para buscar unidad de acción frente al coronavirus

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha convocado a Susana Díaz, líder socialista de la oposición, y al resto de portavoces de los grupos para buscar la unidad de acción frente a la crisis del coronavirus, que contabiliza hasta hoy 107 contagiados en la comunidad. Fuentes de Presidencia confirman que el líder regional ha telefoneado a Díaz, que disfruta de un permiso por su reciente maternidad, pero que acudirá personalmente a la cita en el Palacio de San Telmo "dada la gravedad de la situación".

Moreno también ha citado este viernes a la presidenta del grupo Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y a los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox (éste último no podrá asistir por encontrarse en cuarentena, tras haber estado expuesto al contagio en el congreso nacional del partido en Vistalegre).

Moreno hará ronda de contactos con todas las formaciones políticas para mantenerles informados de la situación de Andalucía frente a la epidemia y de las medidas de contingencia que está adoptando la Junta. Es la misma estrategia que un día antes se hizo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los agentes sociales (sindicatos y patronal), a los que el presidente de la Junta ha pedido colaboración y apoyo a las medidas de contención. El miércoles, Moreno se reunió con todos los consejeros de su gabinete para aprobar una batería de medidas de prevención frente a la epidemia.

La Junta ha cerrado todos los centros de personas mayores, hogares de jubilados, centros de día, donde se concentra la población más vulnerable (mayores de 60 años). También se ha anunciado la contratación de 3.000 a 4.000 profesionales sanitarios, aunque esta medida no se ha desplegado y dependerá de las necesidades que vaya exigiendo el Sistema Andaluz de Salud (SAS). También se han reprogramado las oposiciones más inminentes, "que no se celebrarán antes de los próximos dos meses", y se ha autorizado el teletrabajo de empleados de la Junta que son población de riesgo (embarazadas, personas con afecciones respiratorias o coronarias). De momento no se cerrarán colegios ni universidades.

Moreno tenía este jueves un acto en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), pero ha suspendido su asistencia en el último momento. La Junta va a limitar los actos públicos del presidente andaluz, así como el de otros miembros del gabinete, como el vicepresidente Juan Marín, que también ha anulado hoy una convocatoria.