Un problema burocrático pone en peligro el cobro del complemento salarial de cientos de sanitarios andaluces

Cientos de sanitarios andaluces observan con preocupación estos días que su trabajo fuera del sistema público de Andalucía no se está teniendo en cuenta para que puedan cobrar la recién estrenada carrera profesional. Este complemento salarial, que ha tardado más de una década en desarrollarse para todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es un incentivo para que los trabajadores puedan cobrar un extra mensual de como mínimo 100 euros a sus emolumentos, según la trayectoria laboral que acumulen y las destrezas adquiridas que acrediten. El problema es que muchos profesionales están viendo cómo no van a poder cobrarlo, al menos de momento, porque el sistema que lo gestiona no reconoce su tiempo empleado fuera de Andalucía. Un problema que Salud reconoce y sobre el que está trabajando.

El problema está afectando sobre todo a los sanitarios más jóvenes porque son los que, en su mayoría, han tenido que marcharse a otras comunidades autónomas o al extranjero para poder tener contratos más estables que en Andalucía. Como tienen menos tiempo trabajado en el SAS, por vinculaciones cortas por sustituciones o temporales, no alcanzan los cinco años que se quieren como experiencia laboral para poder percibir el complemento de la carrera profesional. Aquellos que no tienen este tiempo acreditado, están encontrándose con el problema de que sí lo han trabajado, ya sea en otras comunidades o en otros países de la Unión Europea, pero no se les tiene en cuenta.

En todo caso, hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, quienes han trabajado en otras comunidades autónomas no tendrán mayores problemas a la hora de acreditar esas experiencias, siempre y cuando hayan pertenecido al Sistema Nacional de Salud, pero quienes hayan estado empleados en el extranjero, en sistemas homónimos al español, sí se pueden encontrar con mayores dificultades. Básicamente porque, como reconocen fuentes de Salud a elDiario.es Andalucía, la carrera profesional no recoge la posibilidad de que se compute el tiempo trabajado en otros países, mientras que sí está estipulado que se sumen los meses o años de empleo en otras comunidades autónomas.

Según explican desde el SAS, “se analizará cada caso”, una vez que cada afectado presente sus propias alegaciones, cuyo plazo ya se ha abierto. Lo que no significa que los sanitarios que hayan estado empleados en el extranjero vayan a tener la fortuna de que se les tenga en cuenta, sino que se va a estudiar. Una cuestión que para los centenares de profesionales que están en esta tesitura es injusta. De hecho, se están organizando de diferentes formas, recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en mayo que el trabajo en otros países de la Unión Europea debe computar para la carrera profesional, como ya ocurre para acreditar los trienios o los puntos para la bolsa de empleo. En todo caso, el colectivo que se ve más afectado por esta problemática es el de la enfermería. Al ser el que tiene mayor número de profesionales en el SAS y también uno de los más precarios por contar con contratos cortos, muchos de los jóvenes que empiezan en esta categoría acaban marchándose de Andalucía.

“Golpeados por la desidia del sistema”

Ese es el caso de Ana, nombre ficticio por temor a no poder encadenar más contratos en la sanidad andaluza. A sus 31 años es enfermera, trabaja en Málaga y ha estado siete años empleada en la sanidad pública británica. “Estuve en Oxford y Birmingham. Me especialicé en enfermería pediátrica, que ya me lo ha homologado el Ministerio de Sanidad sin problema alguno y me volví en septiembre de 2020”. Es decir, suma años de experiencia de sobra para poder cobrar la carrera profesional, pero no ha podido acreditarlo hasta ahora porque el sistema no se lo reconoce. “Para el cobro de trienios no he tenido problemas. Cobro los dos trienios que me corresponden desde mi primera nómina en el SAS y ahora para la carrera me lo han echado atrás”.

Jesús Pérez, enfermero de 34 años, recuerda que se computa “0,3 en la bolsa de trabajo cada mes trabajado en el sistema público español o en el sistema económico europeo”. Por eso, no ha tenido mayor problema en acreditar sus cuatro años y medio como profesional sanitario en Inglaterra. De hecho, ese periodo empleado fuera de nuestras fronteras le sirve también para presentarse a oposiciones, pero no para percibir la carrera profesional. Cree que lo que ha podido pasar es que “no han leído en la ventanilla electrónica toda la documentación adjunta”. A juicio de este enfermero, los sanitarios que están en su situación se han visto golpeados “por la desidia del sistema una vez más”.

Al respecto, fuentes sindicales creen que parte de la explicación puede estar en el hecho de que el SAS quiere pagar la carrera profesional “lo antes posible”. José-Pelayo Galindo de CCOO estima que las alegaciones solventarán parte de estos problemas. “Lo que pasa que la gente interpreta que al no contárselo ahora no se le va a tener en cuenta y no es así”. No obstante, están a la espera de ver “cómo resuelve el SAS” para tomar cartas en el asunto. Para Antonio Macías de UGT, tampoco hay duda de que el tiempo de experiencia en otras comunidades autónomas se acabará teniendo en cuenta “salvo errores materiales”. Sin embargo, el trabajo en el extranjero es otra cuestión que está resultando injusta. “Directamente es menospreciar a quienes han tenido que emigrar para buscar tiempo de servicios prestados y poder volver luego a su tierra a trabajar”.

“Ahora se encuentran con esta discriminación sin sentido y que perjudica a miles de profesionales que queremos que vuelvan y que les ponemos las cosas cada vez más difícil para ello”, considera el portavoz de UGT. “Esto es fruto directo de la lamentable política de personal que se está llevando y que no solo impide que se vayan profesionales fuera, sino que también les pone las cosas más difíciles a quienes quieren volver”. Por otro lado, Victorino Girela de CSIF no duda de que “deben contar servicios prestados en hospitales y centros públicos de cualquier territorio de la Comunidad Económica Europea”. Muestra su convencimiento de que se debe tener la misma consideración con estos que cuando se tiene para la bolsa o para las oposiciones.

“El acuerdo para la carrera profesional no lo recoge expresamente, pero en las mesas técnicas que estamos teniendo para corregir algunos errores y resolver algunos agravios e iniquidades, debe recogerse como valido el tiempo trabajado fuera de Andalucía. Pero es cierto que no se recoge en la orden”, admite el sindicalista de CSIF. Mientras que para José Sánchez de SATSE lo que está sucediendo es “totalmente injusto” porque además está teniendo lugar casi de forma arbitraria porque el tema está afectando a “unos sí y a otros no”. Por último, Rafael Ojeda del Sindicato Médico, comparte las reivindicaciones de los afectados y cree que “quien lo reclame legalmente lo acabaría ganando”.