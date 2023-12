El PSOE andaluz avala el pacto con Bildu en Pamplona tras afear al PP su alianza con Vox en un pueblo de 600 habitantes

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cruzado una “línea roja” con la moción de censura que Bildu y el Partido Socialista navarro han acordado para desbancar a UPN del gobierno local de Pamplona. Esta es la denuncia que este jueves ha hecho en el Parlamento el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), lo que ha llevado a una réplica del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, recordando que los populares han impulsado mociones de censura con Vox en municipios andaluces como Mijas (Málaga, con 90.763 habitantes) y Arenas del Rey (Granada, con 627 vecinos). La comparación ha desatado la indignación en las bancadas del Gobierno andaluz y de los populares.

Todo ello en una jornada en la que, horas después, Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley del PP con la cual reclama la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para analizar los pactos que han propiciado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Asimismo, aboga por que la Junta de Andalucía presente un recurso de inconstitucionalidad contra la conocida como Ley de Amnistía.

Por lo que respecta al choque entre Moreno y Espadas, ha tenido lugar durante la sesión de control al Ejecutivo andaluz. En la misma ha estado muy presente la moción de censura registrada este pasado miércoles por Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, monopolizando el cara a cara que han mantenido el presidente de la Junta y del PP andaluz (que ya antes de entrar en el salón de plenos había cargado contra este maniobra en Navarra) y el líder de la oposición.

Moreno ha aprovechado la pregunta de Juan Espadas en la sesión de control para aseverar que, en todo lo que va de historia democrática en España, “no ha habido ningún presidente” del Gobierno “que haya hecho un monumento más grande a la mentira” que Pedro Sánchez. Al respecto, ha señalado que se “sonroja” cuando ve declaraciones del también secretario general del PSOE apenas “24-48 horas antes de las elecciones” generales del pasado 23 de julio, diciendo “de manera explícita, clara y contundente” que la amnistía “no es constitucional”.

Moreno se ha preguntado así por la “coherencia” de Pedro Sánchez tras haber impulsado el PSOE la amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, y ha acusado al presidente y líder del PSOE de haber roto “un discurso estratégico y profundo del Partido Socialista de Euskadi” con la moción de censura de Pamplona. Todo ello, ha asegurado, “simplemente por ceder la Alcaldía a Bildu y por cumplir una vez más con el acuerdo de ambición de Sánchez para la Presidencia del Gobierno”.

“Nos pueden helar la sangre”

Al respecto, el presidente andaluz ha lamentado “qué caro le ha salido a España que Sánchez pierda las elecciones”, y se ha preguntado “cuántas cosas más están” en los acuerdos del PSOE para la investidura de su líder que aún “no sabemos”.

Tras ello, Moreno ha pedido a Espadas que, aprovechando su puesto como portavoz del PSOE en el Senado, cuente en el Parlamento andaluz “qué más hay en ese acuerdo de investidura que cuando las veamos nos pueden helar la sangre”.

El secretario general del PSOE-A ha respondido a Moreno criticándole que pida “cuentas” a su partido sobre la moción de censura de Pamplona “después de haber presentado [el PP] en Mijas o en Arenas del Rey mociones de censura” con el apoyo de Vox“. ”Hombre, por favor“, ha exclamado entonces Juan Espadas para pedirle a continuación al presidente del PP-A que ”no hablemos de mociones de censura, que las tiene usted muy cerca y ni siquiera es capaz de defenderlas“.

Malestar por la comparación

Moreno ha criticado a Espadas “que compare la moción de censura de Mijas y la de Pamplona”, y al respecto ha denunciado que Bildu “no colabora en el esclarecimiento de muchos asesinatos” de ETA que hay todavía por resolver, y cuyos miembros son “herederos de una banda terrorista que hizo mucho daño y mucho sufrimiento a su pueblo”. A su juicio, la moción de Pamplona supone “una línea roja” que Sánchez “decía que jamás iba a superar”, por lo que ha pedido a los socialistas andaluces que “no pierdan la coherencia”.

De paso, ha insistido en su idea de que “España necesita un PSOE de centro izquierda” que esté “homologado” a los del “resto de Europa”, un partido “no radicalizado y escorado a la izquierda y en manos del independentismo”. “Necesitamos un partido que esté en la zona templada de la sociedad, que represente a una mayoría y que no se eche en mano de los más radicales”, ha continuado defendiendo el presidente andaluz, antes de preguntar a Espadas si cree “razonable” que el PSOE apoye una moción de censura de Bildu “con lo que representa históricamente” esa formación.

El Parlamento pide a la Junta que recurra la Ley de Amnistía

Horas después, se aprobaba la proposición no de ley del PP que reclama una Conferencia de Presidentes y que el propio Gobierno andaluz presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. La iniciativa se ha aprobado con los votos del PP, que, en algunos puntos ha recibido el apoyo de Vox, así como su abstención y su voto contrario, mientras que los grupos de la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) la han rechazado en su totalidad.

Con esta iniciativa parlamentaria, demanda el PP que la Junta de Andalucía exija a la Administración del Estado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con un orden del día sobre “el análisis de los acuerdos y pactos suscritos por los distintos partidos que sustentan al gobierno y que han sido asumidos por el presidente del Gobierno en su investidura”. Junto con el recurso de inconstitucionalidad, pide la iniciativa parlamentaria “las medidas oportunas y necesarias” en distintas instancias españolas y de la Unión Europea, “que garanticen la defensa del Estado de Derecho”.

Propone el PP al Ejecutivo autonómico que reclame al Gobierno “que cese en las injerencias en el trabajo de órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, en la división de poderes, en su independencia”, así como que “proteja la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley y la solidaridad entre los distintos territorios”.

En el turno de posicionamiento de los grupos, la portavoz adjunta del PSOE-A María Márquez ha comenzado criticando que “40 de las 44 proposiciones no de ley que ha presentado el PP-A desde que tiene mayoría absoluta” en el Parlamento andaluz han sido “para confrontar con Pedro Sánchez”, tras lo que ha pedido a los 'populares' que “trabajen un poquito” y se esfuercen para no pedir constantemente a otra administración que haga lo que la Junta no realiza.