El líder de Podemos en Aragón niega que estén pidiendo sillones y pide a Lambán una negociación “sin vetos”

El secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el líder de los socialistas (y actual presidente en funciones), Javier Lambán, en Radio Zaragoza, en las que aseguraba que los morados solo estaban pidiendo sillones: “El respeto de los ciudadanos no se gana planteando una lucha descarnada por el poder”, ha dicho Lambán.

En los prolegómenos del Pleno de constitución de la Diputación Provincial de Zaragoza, Escartín ha negado este extremo y ha pedido a Lambán una negociación “sin miedo y sin vetos”. Ha asegurado que están “explorando las opciones” para garantizar una investidura y una gobernabilidad de Aragón.

“Estamos serenos”, ha dicho, “es el PSOE de Lambán quien tiene que asegurar su sillón con los sies necesarios para su investidura”. No ha negado Escartín, no obstante, que la mejor garantía para que haya un gobierno progresista es que su formación esté “lo más cerca posible de la gestión”. Y ha reiterado que no darán “gratis” su apoyo a la investidura de Lambán.

La presencia de los morados en el Consejo de Gobierno es imposible a estas alturas, ya que el PAR (que se ha ganado su condición de protagonista al pactar con el PSOE y evitar un gobierno sustentado en la extrema derecha, y que sí estará en el Gobierno) no quiere compartir Ejecutiva con Podemos. Tampoco están de acuerdo con que haya que entrar en el Gobierno miembros del propio Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada, que no entenderían compartir espacio con la derecha del PAR.

Fuentes socialistas sí apuntan que estarían dispuestos a ceder puestos intermedios a Podemos. A ese respecto, Nacho Escartín ha señalado que “no estamos hablando de eso en ningún caso”.