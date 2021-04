CGT denuncia el "trato discriminatorio" en la vacunación de docentes que trabajan pero no viven en Aragón

La Federación Aragonesa de Sindicatos de Enseñanza de CGT denuncia el "abandono, en el tema de la vacunación, de los y las docentes de otras Comunidades que trabajan en colegios e institutos aragoneses". El sindicato explica que los docentes que trabajan en zonas limítrofes pero que no viven en Aragón no se pueden vacunar, al no poseer la tarjeta sanitaria aragonesa para acceder a la cita.

En las zonas de Tarazona, Alcañiz, Fraga o La Litera no es extraño que se trabaje en Aragón pero se resida en Navarra, Soria o Lérida y todos los días se atraviese el límite autonómico. Estas personas no se saquen la tarjeta de desplazados, ya que esta es "para aquel que cambia su residencia de manera temporal y poder ver sus derechos sanitarios satisfechos, pero en este caso no hay cambio de residencia, sino simplemente que no vive y trabaja en la misma comunidad, algo habitual en las zonas limítrofes", explican desde el sindicato en una nota de prensa.

El sindicato recuerda que el enfoque de vacunación en Aragón es vacunar al personal esencial, "no a sus ciudadanos que trabajen en puestos esenciales. La responsabilidad es para sus trabajadores en este caso, no aquellos que tengan la vecindad en Aragón".

“Es humillante para las trabajadoras que deban de indicar que viven en el instituto o en el colegio para que se les haga la tarjeta de desplazado y poderse vacunar como el resto de sus compañeros” indica Héctor Almazán, delegado de CGT. “Además de lo humillante de tener que declarar que vives en tu centro de trabajo para poder ser vacunado, está el hecho que esta persona pasa a estar asignado al sistema sanitario aragonés, perdiendo por el camino los derechos que tuviera en su sistema sanitario de origen, como tratamientos, posiciones en listas de espera o el médico de cabecera cuando vuelva a tener la tarjeta sanitaria original. Desde luego es un planteamiento claramente discriminatorio porque trata de diferente manera a los trabajadores en función de donde tenga su residencia. Y humillante en tanto en cuanto les obliga a realizar un trámite arbitrario que debería de ser innecesario. En las comunidades limítrofes, Navarra, Castilla y León o Cataluña, este problema no ha existido y los docentes han sido vacunados en la comunidad donde trabajan. “