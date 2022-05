“Agotaremos la legislatura”. O incluso un poco más

El caso Pegasus ha desatado nuevas tensiones tanto entre los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, como en las relaciones del Ejecutivo con algunos de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura, especialmente el de ERC. Aunque la destitución de la directora del CNI, este martes, ha calmado un poco las cosas, las especulaciones no cejan. Se especula sobre la estabilidad del Gobierno. Se especula con qué pasará si pierde alguna votación relevante en las Cortes. Se especula incluso con la posibilidad de que el presidente, Pedro Sánchez, plantee ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza, conforme a lo que dice la Constitución en su artículo 112. pese a todo, dos diferentes miembros del Gobierno, uno del PSOE y otro de UP, rebajan tensiones y descartan tajantes lo de la moción de confianza. Y uno ellos, del socio mayoritario, va incluso más allá: “Nada de moción de confianza. Agotaremos la legislatura. Las elecciones serán lo más tarde que permita la ley”.

Atentos a esa última frase entrecomillada, que puede tener miga. ¿Qué es lo más tarde que permite la ley? Las anteriores elecciones generales fueron el domingo 10 de noviembre de 2019. El mandato es por cuatro años; luego, si el presidente no disuelve antes las Cortes, las elecciones próximas deberían celebrarse en noviembre o diciembre de 2023. Pero en vísperas de esas fechas se producirá un hecho relevante, pautado en la Constitución, que puede trastocar el calendario electoral.

La Constitución dispone en su artículo 61 que el Príncipe heredero -en este caso la Princesa- “al alcanzar la mayoría de edad” ha de prestar juramento ante las Cortes Generales de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Carta Magna y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, así como el de fidelidad al Rey. Pues bien, Leonor, la Princesa heredera, cumplirá 18 años y alcanzará la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023. Su padre -hoy rey Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias- cumplió con ese mandato constitucional el 30 de enero de 1986, justo el día en que cumplía 18 años. Previsiblemente, ella también lo hará justo el día de su decimoctavo cumpleaños: el martes 31 de octubre de 2023.

Expertos constitucionalistas y políticos avezados aconsejan que, cuando se produzca ese juramento de la Princesa ante las Cortes, estas no estén disueltas por una convocatoria electoral anterior, y reducidas nada más a la Diputación Permanente, no sea que se desate un debate sobre la legitimidad del acto y se provoque una enésima polémica sobre la Corona. ¿Y como se evita eso, si el Gobierno -y está en su derecho- quiere agotar la legislatura? Disolviendo Pedro Sánchez las Cámaras y convocando elecciones después del juramento de la Princesa. ¿Inmediatamente después? O no, o unas semanas después. Según la ley electoral vigente, las elecciones han de celebrarse 54 días después de que se convoquen. Si Sánchez convocara al día siguiente del juramento de la Princesa, el 1 de noviembre de 2023, las elecciones se celebrarían el domingo 24 de diciembre, Nochebuena. No parece fecha muy adecuada para llamar a los ciudadanos a votar. Si lo hiciera una semana mas tarde, los comicios serían el domingo 31 de diciembre, Nochevieja. Tampoco parece día idóneo. Si convocara una semana después, estaríamos llamados a las urnas el domingo 7 de enero de 2024, y toda la campaña electoral habría que hacerla durante las navidades.

Conclusión: si el Gobierno aguanta y agota la legislatura, y se determina que el juramento constitucional de la Princesa no debe hacerse ante una Diputación Permanente sino ante el pleno de las Cortes Generales, y en plena vigencia de su mandato, es probable que las próximas elecciones generales sean el domingo 21 o el domingo 28 de enero de 2024.

Pero no adelantemos acontecimientos, que la crisis Pegasus aún no está superada, y las que están por venir volverán a poner a prueba la estabilidad del Gobierno.