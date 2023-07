Asturias fija como tratar a sus exjefes de gobierno: sin sueldo, con despacho y categoría de 'Presidentes'

Asturias ha publicado este lunes 31 de julio en el boletín oficial BOPA el Estatuto de los ex presidentes y ex presidentas del Principado, regulado en un decreto aprobado en el consejo de gobierno en funciones del pasado 21 de julio. En el breve articulado, solo seis junto a tres disposiciones adicionales, se ordena cómo se trata a sus exjefes de gobierno regionales.

El punto más destacado es que los ex presidentes, hasta el momento solo ha habido hombres, no tendrán derecho a ningún sueldo ni remuneración por su condición. Además los ex presidentes del Principado de Asturias recibirán los tratamientos vitalicios de 'Presidente' y 'Excelentísimo Señor'.

La regulación contempla que la asistencia de ex presidentes a actos institucionales suponga su colocación por orden de antigüedad en el mandato presidencial, a continuación de los miembros del Consejo de Gobierno. A la toma de posesión del segundo mandato del presidente Adrián Barbón asistieron, por ejemplo, cuatro de los expresidentes del Principado: Pedro de Silva, José Luis Rodríguez Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández.

Lo que sí contempla la regulación es la creación de un despacho para cada uno de los expresidentes, por parte de la consejería competente en materia de patrimonio. Además se “consignarán un puesto de apoyo al despacho, orgánica y retributivamente equiparable a secretaría de órgano central”.

El nuevo estatuto de los expresidentes no debe su poner, según el decreto, un incremento del gasto público ordinario ni de personal. Al principio de cada legislatura se notificará a los expresidentes la ubicación de sus despachos y la disponibilidad de personal con la que podrán contar.

En la historia de la comunidad autónoma asturiana hasta el momento han desempeñado el cargo nueve presidentes, contando al actual en el cargo, siete del PSOE, uno del PP y un exPP con su partido Foro: Rafael Fernández, Pedro de Silva, José Luis Rodríguez Vigil, Antonio Trevín, Sergio Marqués, Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Fernández. La normativa, que entrará en vigor antes de fin de agosto, se aplicará a seis de ellos ya que dos ex presidentes ya han fallecido.