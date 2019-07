Los incendios en el Círculo Polar Ártico generaron en junio tanto CO2 como Suecia en un año

La cantidad de incendios declarados en el Círculo Polar Ártico en lo que va de verano “no tiene precedentes”, según los investigadores del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. Solo en junio, el fuego generó 50 megatolenadas de dióxido de carbono, el equivalente de las emisiones de Suecia en todo un año. "Esto es más que las emisiones generadas por incendios en el Ártico en este mismo mes entre 2010 y 2018 juntos", lanzaba este organismo hace unos días.

En los primeros 14 días de julio, las emisiones por los incendios en esta región alcanzaron 31 megatoneladas de CO 2 , tanto como lo declarado por Cuba y Túnez en 2017.

“Los incendios en el hemisferio norte son habituales entre mayo y octubre, pero la latitud y la intensidad, así como la duración es particularmente inusual”, comunicaban desde Copernicus. En una charla por teléfono, Mark Parrington, uno de sus principales investigadores, confirma que lo observado es un récord. “Hasta hace dos días, se ha detectado una media de 270 fuegos diarios, cuando lo habitual está entre 50 y 60”.

Unprecedented wildfires in the Arctic have released 50 Mt of CO2 into the atmosphere in June alone.



In Alaska, the Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) has registered almost 400 wildfires this year.



